Karting

Wolff’un 9 yaşındaki oğlu Jack, İtalya’da korkutucu bir karting kazası atlattı

Mercedes takım patronu Toto Wolff'un 9 yaşındaki oğlu Jack Wolff, IAME Warriors Finali yarışında karting aracının üzerinden geçtiği bir kaza yaşadı

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 24 Eki 2026 08:20

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Motor spor yolculuğunun henüz başında olan 9 yaşındaki Jack Wolff, İtalya'nın Viterbo kentindeki Leopard Pisti'nde düzenlenen IAME Warriors Finali'nde herkesi korkutan bir kaza geçirdi. Geçtiğimiz ay aynı pistte IAME İtalya Serisi X30 U10 kategorisinde şampiyonluğunu ilan eden ve ilk zaferini kazanan genç Wolff, bu hafta sonu X30 Mini kategorisinde son turda galibiyet mücadelesi verirken Faslı rakibi Elgahoudi Nagy ile temas yaşayarak spin attı.

Hemen arkalarından gelen Britanyalı sürücü Dimitar Uzunov, spin atan aracın üzerinden uçtu ve kaza anında karting aracı Jack'in üstünden geçti. Olayın ardından pist görevlilerinin sedyeyle müdahale ettiği kazaya rağmen sağlık kontrolünden geçen Jack Wolff'un iyi olduğu ve kendi imkanlarıyla yürüyerek sağlık merkezinden ayrıldığı açıklandı.

Aileye yakın kaynaklar, Jack’in anne ve babasının azmini aratmayacak şekilde cumartesi günü yeniden piste çıkmak istediğini belirtti.

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