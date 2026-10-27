Formula 1 Amerika GP

Wolff'e göre pilotları arasındaki '50 saniyelik' farkın sebebi ne?

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Austin'de Kimi Antonelli ile George Russell arasındaki performans farkının hem Antonelli'nin etkileyici performansından hem de W17’nin dar çalışma aralığından kaynaklandığını söyledi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 27 Eki 2026 16:00

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Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Mercedes pilotları, Austin'de birbirinden oldukça farklı hafta sonu geçirdiler.

Kimi Antonelli, Amerika Grand Prix’sini kazanarak ilk pilotlar şampiyonluğuna doğru önemli bir adım atarken George Russell, damalı bayrağı takım arkadaşının 50 saniyeden fazla gerisinde sekizinci sırada gördü.

Sky Sports F1'de performansındaki sorunun ne olduğu sorulduğunda Russell, "Açıkçası yeterince hızlı olmamak."

"Bunun nedenini anlamam gerekiyor. Umarım bir yerlerde cevaplar vardır ancak şu anda benim bir cevabım yok." yanıtını verdi.

Antonelli ise hafta sonu boyunca son derece güçlü bir performans sergiledi. Startta başarılı olan İtalyan pilot, tek pit stoplu stratejisini kusursuz uygulayarak iki pit stop yapan rakiplerini geride bıraktı ve 2026 sezonundaki dokuzuncu galibiyetini elde etti.

Toto Wolff'e göre Antonelli’nin etkileyici sürüşünün yanı sıra Russell’ın W17’nin dar çalışma aralığı nedeniyle yaşadığı sorunlar da iki sürücü arasındaki büyük farkta rol oynadı.

Performans farkının Antonelli’nin üstünlüğünden mi, Russell'ın sorunlarından mı yoksa her ikisinin birleşiminden mi kaynaklandığı sorusunu yanıtlayan Wolff, "Bence ikisi de etkiliydi."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

"Açıkçası bana göre Kimi, şu ana kadarki en iyi performansını sergiledi. Daha dezavantajlı lastiklerle start aldı ve yarışı kontrol altında tuttu. Henüz şampiyon olmayan bir şampiyonun yarışıydı; olağanüstüydü."

"Bence aracın potansiyelinin üzerine çıktı. Sürüş tarzının araçla çok iyi örtüştüğünü düşünüyorum. Bunu sıralama turlarında da gördük."

"Diğer tarafta ise George çok fazla zorlandı. Bunun nedeninin aracın çalışma aralığının son derece dar ve yönetilmesinin zor olması olduğuna inanıyorum. Yarışta ne olduğunu gerçekten bilmiyorum, Oscar Piastri'nin arkasında takılı kaldık. Açıkçası onu neden geçemediğini de anlamıyorum; sonuçta aynı motoru kullanıyorlar, enerji şarj etme ve kullanma koşulları da aynı." şeklinde konuştu.

Russell, yarışın ilk turunda Piastri ile mücadele ederken 12. virajda pist dışına taştı. Hakemler, Britanyalı pilotun bu olayda kalıcı bir avantaj elde ettiğine karar vererek kendisine beş saniye cezası verdi. Russell, tek pit stopunda cezasını çektikten sonra McLaren sürücüsünün arkasına düştü.

Wolff, kararın verilmemesi gerektiğini düşündüğünü belirtirken cezanın Russell’ın beklentilerin altında kalan performansının temel nedeni olmadığını da kabul etti.

"Her hakem kararına saygı duymam gerekiyor."

"Hakemlerin işinin ne kadar zor olduğunu bildiğim için öfkeli açıklamalar yapmak istemiyorum ama bana göre bu bir ceza gerektirmiyordu; ilk turda yaşanan bir olaydı. Hatta bunun değerlendirmeye alınmasına, soruşturulmasına bile şaşırdım. Hatırladığım kadarıyla ilk turdaki olaylar daha önce hiçbir zaman ceza verilmesini gerektiren durumlar olarak görülmezdi."

"Ancak durum bu. Bu karar, daha iyi bir sonuç elde etmesini muhtemelen biraz zorlaştırdı. Yine de çözmemiz gereken temel sorun üzerinde hiçbir etkisi yok."

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Chris Graythen / Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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