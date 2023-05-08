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Wolff'e göre Imola güncellemeleri takıma bir cevap sunacak

Mercedes takım patronu Toto Wolff'e göre Imola'daki güncellemeler sayesinde W14'ün sürüşünü zorlaştıran noktayı tamamen keşfetmeleri olası.

Jonathan Noble
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Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Miami'de zor bir hafta sonunu geride bırakan, antrenman turlarında istediğini alamadıktan sonra Lewis Hamilton ile ikinci bölümde elenen Mercedes, yarışta ise nispeten daha iyiydi; George Russell pist üstünde Carlos Sainz'ı, Hamilton ise yine pist üstünde Charles Leclerc'i avladı.

Artık yarıştan yarışa değil, seanstan seansa dahi tutarsız davranan W14'ün bu formu, takımın da yanlış giden noktaları anlayamamasına sebep oluyor.

Bir cevap arayan takım, bu amaçla iki hafta sonra Imola'daki mücadeleye sidepod, taban ve ön süspansiyon değişikliklerini içeren yeni bir paketle gelecek.

Yeni paketten performans anlamında pek umutlu olmayan Toto Wolff, daha çok uzun vadede yardımcı olacak cevaplara odaklanıyor.

Wolff, "Kendi beklentilerimizi yönetmemiz gerekiyor, çünkü yeni süspansiyon parçaları, kaporta ve diğer bazı şeylerden oluşan bir güncelleme paketi getiriyoruz."

"Ancak F1'de geçirdiğim 15 yıl boyunca, birdenbire yarım saniye performans getirecek hiçbir güncellemeyle karşılaşmadım. Dolayısıyla, bunun burada gerçekleşeceğinden çok şüpheliyim."

"Ancak dört gözle beklediğim şey, araçtaki sorunları anlamlandırmamızı engelleyen bazı değişkenleri ortadan kaldırabilme ihtimali."  

"Umuyorum ki daha istikrarlı bir temel yakalayabiliriz, bu sayede neler yapabileceğimizi da görebileceğiz." dedi. 

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

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