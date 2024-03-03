Wolff: "En hızlı araç Red Bull'dayken, Verstappen Mercedes'i tercih etmez"
Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın yerine Max Verstappen ile sözleşme imzalanması ihtimalini en hızlı aracın Red Bull'da olması sebebiyle imkansız görüyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, with the winners trophy
Mark Sutton / Motorsport Images
Wolff geçtiğimiz ayı sürücülerin CV'lerini inceleyerek geçirdi ve George Russell takım patronunu arayan isimlerin "komik" olduğunu söyledi.
Çünkü Hamilton'ın sansasyonel bir şekilde takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından Mercedes'in gelecek yılki şampiyona için beklenmedik bir şekilde boş bir koltuğu oluşmuş oldu.
Bu sezon, Britanyalı pilotun yedi dünya şampiyonluğunun altısını kazandığı takımdaki 12. ve son yılı olacak.
Wolff, basının bazı kesimleri tarafından Verstappen ile anlaşması için elinden geleni yapması yönünde sıkıştırılıyor. 2021'de Hamilton'dan Dünya Şampiyonluğunu alan Hollandalı pilot, üç olan şampiyonluk sayısını bu sezon sonunda dörde çıkarma ihtimali oldukça yüksek.
Hep konuşulan araca daha önemli mı? sürücü mü? tartışmasında, genel düşünce bir Formula 1 sürücüsü ancak aracı kadar iyi olduğudur. Mercedes takım patronu Wolff şu anda griddeki en iyi aracın Red Bull olduğunu kabul ediyor.
Bu nedenle 26 yaşındaki pilotun Mercedes'ten gelecek bir teklife açık olduğunu düşünmüyor.
Wolff, "Bence sürücü her zaman en hızlı aracı seçecektir, her şey temelde bununla ilgilidir."
Race start Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 the field
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Şu anda Red Bull en hızlı araç, dolayısıyla bence öncelik her zaman bu olacaktır." dedi.
Verstappen, Red Bull takım arkadaşı Sergio Perez'in 22 saniye önünde damalı bayrağı görerek yeni sezona büyük bir zaferle başladı.
Red Bull pilotu olmayan en yakın isim Carlos Sainz, Perez'in 2.6 saniye gerisinde kalırken, George Russell beşinci sırada yarışı tamamladı ancak o da Verstappen'in 46.7 saniye gerisindeydi.
Wolff "Bence bugün Max farklı bir ligde değil ama farklı bir galakside. Performansı olağanüstü." dedi.
Red Bull'un 2024'te her yarışı kazanabileceğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda Wolff, "Ne yazık ki evet. Performans seviyelerini kabul etmeniz gerekiyor, çok güçlüler." dedi.
Wolff'un Red Bull'un Verstappen'in önceliği olmaya devam ettiğine inanmasına rağmen Helmut Marko, Avusturyalı takım patronunun Mercedes'e geçme konusunda kendisine yaklaşmasına şaşırmayacağını söylüyor.
Krone Zeitung'a verdiği demeçte Marko, "Yapmamış olsalardı şaşırırdım. Ama Max çok sadık bir sürücü." dedi.
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