Wolff: "Zirveye geri dönmek için çok çalışıyoruz"

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Formula 1, Çin Grand Prix'sinin COVID ile ilgili nedenlerle iptal edilmesi nedeniyle Azerbaycan Grand Prix'si öncesi dört haftalık bir boşluğa sebep oldu.

Bu uzun boşluk, takımların performanslarını geliştirmeleri için bir fırsat olarak görülüyor.

Melbourne'da Lewis Hamilton'ın ikinciliğiyle Mercedes oldukça iyi bir performans gösterse de, ilk iki yarışta elde ettikleri sonuçlar endişe vericiydi.

Benzersiz konseptlerine olan inançlarını koruyan Mercedes'in Orta Doğu yarışlarındaki hız eksikliği, takımı Imola'daki yarışa büyük ölçüde güncellenmiş bir W14 getirmek için çalışmaya sevk etti.

Wolff, taraftarlara destekleri için teşekkür etti ve Mercedes'in zirveye geri dönmek için hem Brackley hem de Brixworth üslerinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Wolff, şunları söyledi: "Bu sezon, şimdiye kadar bize verdiğiniz destek için size gerçekten minnettar olduğumuzu söylemek istiyorum."

"Bu kolay değil, ama kolay olsaydı bu kadar heyecanlı olmazdı ve motor yarışlarının zirvesi olan Formula 1 olmazdı."

"Fabrikalardaki herkes son birkaç haftadır piste en iyi şekilde geri dönmek için çok yoğun bir şekilde çalışıyor."

"Bunun için ve bir sonraki podyum, galibiyet ya da şampiyonluk için yarışırken hepinizin bizi destekleyeceği için heyecanlıyız. Teşekkürler ve yakında görüşmek üzere."