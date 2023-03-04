Önceki / Ocon: "Şimdilik Q3 maksimum sonuç" Sonraki / Stroll: "Biraz ağrım var ama daha iyiyim"
Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

Wolff: "Zirveye dönmek için araç konseptini değiştirmeliyiz"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, takımının Formula 1'e geri dönmek istiyorsa araç konseptinin değişmesi gerektiğini söyledi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Wolff: "Zirveye dönmek için araç konseptini değiştirmeliyiz"
Haberi dinle

Bahreyn GP sıralama seansında George Russell ve Lewis Hamilton'ın 6. ve 7. sıralarda yer alarak hayal kırıklığı yaratmasının ardından Wolff, takımının performans eksikliğinin gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Birçok takım Red Bull'un 'downwash' [hava akımını aşağı yönlendiren, rampa şeklinde aşağı inen sidepod] çözümüne yönelirken, geçen yılki araç konseptiyle yola devam eden Wolff, ekibin yanlış yaptığını kabul etme zamanının geldiğini söyledi.

W14'ün 'yarış kazanan bir araç' olacağına inanan Wolff, artık fikrinin değiştiğini ve başka seçeneklere bakmaları gerektiğini de ekledi.

Motorsport.com tarafından hafta sonu Hamilton'ın Mercedes'in 'mevcut konseptle hedeflerine ulaşamayacağı' yönündeki değerlendirmesine katılıp katılmadığı sorulan Wolff şunları söyledi: "Bu paketin eninde sonunda rekabetçi olacağını düşünmüyorum."

"Kış boyunca elimizden gelenin en iyisini yaptık, şimdi sadece yeniden toparlanmamız ve hiçbir konuda dogmatik olmayan mühendislerle oturup konuşmamız gerekiyor."

"Değişemeyecek hiçbir şey yok ve yarış kazanmak üzere rekabetçi olabilmek için hangi gelişim yönünü takip etmek istediğimize karar vermemiz gerekiyor."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bu sadece geçen yılki gibi çok sayıda podyum elde ettiğimiz ve sonunda galibiyete ulaştığımız bir durum değil."

"Bu sezon yarış kazanabileceğimizden eminim. Ancak asıl bakmamız gereken orta ve uzun vadede hangi kararları almamız gerektiği."

Wolff, Mercedes'in uzun vadeli planının analizinin bu hafta sonu Bahreyn GP'sinden sonra yapılması gerektiğini belirtti.

Ancak Wolff, takım tamamen yeni bir konsept izlemeyi seçse bile, W14 ile ilerlemeye çalışacağı konusunda net.

Wolff, "Biz yarışçıyız, her seansta zirvede olmak için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz." 

"Bugünkü sıralamaya bakarsanız, bunun gerçekçi olmadığını söylersiniz. Ama ben gelecek hafta ne bulabileceğimize bakıyorum. Araca ne ekleyebiliriz? Uygulayabileceğimiz yön değişikliği nedir? Bu ne kadar hızlı olur ki gidişatı tersine çevirebilelim?"

"Bu sadece 2023'ün ilk sıralaması. Bu yüzden bu yıl için hiçbir şeyi göz ardı etmek istemiyorum, ancak aracın çok fazla değişikliğe ihtiyacı olduğu konusunda tamamen gerçekçiyim." dedi.

paylaşım
yorumlar

Ocon: "Şimdilik Q3 maksimum sonuç"

Stroll: "Biraz ağrım var ama daha iyiyim"
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Norris: "Gridin birbirine yaklaşması işimizi zorlaştırıyor"

Norris: "Gridin birbirine yaklaşması işimizi zorlaştırıyor"

Formula 1
Bahreyn GP

Norris: "Gridin birbirine yaklaşması işimizi zorlaştırıyor" Norris: "Gridin birbirine yaklaşması işimizi zorlaştırıyor"

Sainz: "Olmak istediğim yerde değilim"

Sainz: "Olmak istediğim yerde değilim"

Formula 1
Bahreyn GP

Sainz: "Olmak istediğim yerde değilim" Sainz: "Olmak istediğim yerde değilim"

Alonso: "Podyum için şansımız var"

Alonso: "Podyum için şansımız var"

Formula 1
Bahreyn GP

Alonso: "Podyum için şansımız var" Alonso: "Podyum için şansımız var"

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Audi: "Schumacher ile somut bir görüşmemiz olmadı"

Audi: "Schumacher ile somut bir görüşmemiz olmadı"

Formula 1

Audi: "Schumacher ile somut bir görüşmemiz olmadı" Audi: "Schumacher ile somut bir görüşmemiz olmadı"

Mercedes, eski Red Bull İK müdürüyle anlaştı!

Mercedes, eski Red Bull İK müdürüyle anlaştı!

Formula 1
Bahreyn GP

Mercedes signs ex-RBR senior figure Mercedes, eski Red Bull İK müdürüyle anlaştı!

Hamilton: "B aracımız olduğu iddiası saçmalık"

Hamilton: "B aracımız olduğu iddiası saçmalık"

Formula 1
Bahreyn GP

Hamilton: "B aracımız olduğu iddiası saçmalık" Hamilton: "B aracımız olduğu iddiası saçmalık"

Son Haberler

2023 Bahreyn Grand Prix'si öncesi: Yarış gridi

2023 Bahreyn Grand Prix'si öncesi: Yarış gridi

F1 Formula 1

2023 Bahreyn Grand Prix'si öncesi: Yarış gridi 2023 Bahreyn Grand Prix'si öncesi: Yarış gridi

Leclerc: "Red Bull güçlü olacak fakat elimizden geleni yapacağız"

Leclerc: "Red Bull güçlü olacak fakat elimizden geleni yapacağız"

F1 Formula 1

Leclerc: "Red Bull güçlü olacak fakat elimizden geleni yapacağız" Leclerc: "Red Bull güçlü olacak fakat elimizden geleni yapacağız"

Perez: "Yarış için sıralama turlarından biraz ödün verdik"

Perez: "Yarış için sıralama turlarından biraz ödün verdik"

F1 Formula 1

Perez: "Yarış için sıralama turlarından biraz ödün verdik" Perez: "Yarış için sıralama turlarından biraz ödün verdik"

Araçtan çok memnun olmayan Verstappen: "Bu hafta sonu araca takılan her şeyi incelemeliyiz"

Araçtan çok memnun olmayan Verstappen: "Bu hafta sonu araca takılan her şeyi incelemeliyiz"

F1 Formula 1

Araçtan çok memnun olmayan Verstappen: "Bu hafta sonu araca takılan her şeyi incelemeliyiz" Araçtan çok memnun olmayan Verstappen: "Bu hafta sonu araca takılan her şeyi incelemeliyiz"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.