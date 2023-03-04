Wolff: "Zirveye dönmek için araç konseptini değiştirmeliyiz"

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Bahreyn GP sıralama seansında George Russell ve Lewis Hamilton'ın 6. ve 7. sıralarda yer alarak hayal kırıklığı yaratmasının ardından Wolff, takımının performans eksikliğinin gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Birçok takım Red Bull'un 'downwash' [hava akımını aşağı yönlendiren, rampa şeklinde aşağı inen sidepod] çözümüne yönelirken, geçen yılki araç konseptiyle yola devam eden Wolff, ekibin yanlış yaptığını kabul etme zamanının geldiğini söyledi.

W14'ün 'yarış kazanan bir araç' olacağına inanan Wolff, artık fikrinin değiştiğini ve başka seçeneklere bakmaları gerektiğini de ekledi.

Motorsport.com tarafından hafta sonu Hamilton'ın Mercedes'in 'mevcut konseptle hedeflerine ulaşamayacağı' yönündeki değerlendirmesine katılıp katılmadığı sorulan Wolff şunları söyledi: "Bu paketin eninde sonunda rekabetçi olacağını düşünmüyorum."

"Kış boyunca elimizden gelenin en iyisini yaptık, şimdi sadece yeniden toparlanmamız ve hiçbir konuda dogmatik olmayan mühendislerle oturup konuşmamız gerekiyor."

"Değişemeyecek hiçbir şey yok ve yarış kazanmak üzere rekabetçi olabilmek için hangi gelişim yönünü takip etmek istediğimize karar vermemiz gerekiyor."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bu sadece geçen yılki gibi çok sayıda podyum elde ettiğimiz ve sonunda galibiyete ulaştığımız bir durum değil."

"Bu sezon yarış kazanabileceğimizden eminim. Ancak asıl bakmamız gereken orta ve uzun vadede hangi kararları almamız gerektiği."

Wolff, Mercedes'in uzun vadeli planının analizinin bu hafta sonu Bahreyn GP'sinden sonra yapılması gerektiğini belirtti.

Ancak Wolff, takım tamamen yeni bir konsept izlemeyi seçse bile, W14 ile ilerlemeye çalışacağı konusunda net.

Wolff, "Biz yarışçıyız, her seansta zirvede olmak için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz."

"Bugünkü sıralamaya bakarsanız, bunun gerçekçi olmadığını söylersiniz. Ama ben gelecek hafta ne bulabileceğimize bakıyorum. Araca ne ekleyebiliriz? Uygulayabileceğimiz yön değişikliği nedir? Bu ne kadar hızlı olur ki gidişatı tersine çevirebilelim?"

"Bu sadece 2023'ün ilk sıralaması. Bu yüzden bu yıl için hiçbir şeyi göz ardı etmek istemiyorum, ancak aracın çok fazla değişikliğe ihtiyacı olduğu konusunda tamamen gerçekçiyim." dedi.