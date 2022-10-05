Wolff, Zandvoort'taki gerilime rağmen Russell ve Hamilton'ın arasındaki dinamiğin bozulmadığında ısrarcı

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Bu sezon pist üstünde çok fazla karşı karşıya gelmeyen Mercedes pilotları arasındaki ilk "gerilim" Hollanda GP'si sırasında yaşanmış, zafer mücadelesi veren Hamilton'ın son turlardaki güvenlik aracında pite girmemesi ve eski lastiklerle pistte kalmasını fırsat bilen Russell, yarış yeniden başlar başlamaz takım arkadaşını geçip mücadeleyi ikinci sırada tamamlamıştı.

İki pilot arasında takım emirleri uygulanmaması nedeniyle dezavantajlı durumda kalan Hamilton'ın geçilmesi bekleniyordu, ancak İngiliz pilotun sert savunmasına takılan Russell az kalsın bir çarpışmaya sebebiyet verecekti.

Sık sık iki pilotun birbirlerine büyük saygı duyduklarını, Hamilton'ın Russell'a akıl hocalığı yaptığını ve Russell'ın Hamilton'dan sürekli bir şeyler öğrendiğini söyleyen Wolff, Hollanda'da pilotlar arasında biraz gerginlik yaşandığını kabul etse de takım içi ilişkilerinin zaman geçtikçe, özellikle de tekrar ön sıralarda mücadele etmeye başladıklarında gelişmeye devam etmesini bekliyor.

Chanel 4'e konuşan Wolff, pilotları arasındaki dinamikleri nasıl yönlendireceği hakkında "Pistte belli bir denge kurmaları gerekiyor, nitekim şu ana kadar hiç tekerlek tekerleğe mücadele etmediler."

"Zandvoort'tan sonra o yarıştaki mücadelenin biraz fazla yakın olduğunu söylemiştim. İşler tersine dönebilirdi, fakat onlar profesyonel isimler, yapmaları gerekeni biliyorlar."

"Sanırım aramızdaki ilişkiyi saygı ile tanımlayabilirim. Takım arkadaşının Michael [Schumacher] ile birlikte tüm zamanların en iyi pilotu olduğunu kabul eden bir çaylağın saygısı ve hem yetenek hem yaş olarak kendini olgun bir isim olarak gören Lewis'in saygısı.

"Kulağa garip gelse de, takım arkadaşınız ilk düşmanınız olduğu için, Lewis bir bakıma George'a da akıl hocalığı yapıyor."

"George da genç pilot rolünü kabul etmekle birlikte takım arkadaşını yenip yarışlar ve şampiyonluklar kazanma hırsına sahip. Bence bu dinamik çok iyi işliyor." dedi.

George Russell, Mercedes W13, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images