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Wolff: "Zandvoort'ta kimin önde olacağını görmek ilginç olacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes patronu Toto Wolff, Zandvoort'ta gerçekleştirilecek yarışta hangi takımın önde olacağını görmek için sabırsızlandığını söylüyor

Wolff: "Zandvoort'ta kimin önde olacağını görmek ilginç olacak"

Zandvoort uzun yıllar sonra ilk kez Formula 1 takvimine geri dönecek ve bol virajlı pistte, geçiş yapmak son derece zor olacak.

Bu pistin Mercedes'e mi yoksa Red Bull'a mı uyacağı merak ediliyor. Fakat Auto Motor und Sport'a göre Mercedes mühendisleri, bu pistte başarılı olacaklarına inanıyorlar.

Yarış öncesinde konuşan Toto Wolff, kimin önde olacağına dair net bir şey söylemekten kaçındı.

Wolff, sözlerine yarıda kalan Belçika GP'yi değerlendirerek başladı: "Geçen hafta sonu Belçika'da yarışamadığımız için hâlâ biraz hayal kırıklığı yaşıyoruz. Daha önce hiç böyle bir durum içerisinde olmamıştık ve koşullar inanılmaz derecede zordu, bu yüzden yarışmak güvenli değildi."

"Hava biraz düzelmiş olsaydı, yağmurda bekleyen tüm tutkulu taraftarlar için inanılmaz bir mücadele içinde olabilirdik. Dolayısıyla Belçika'dan güvenlik aracı arkasında atılan birkaç turdan sonra ayrılıyor olmak tatmin edici bir duygu değil ama durum bu. Bu sayfayı çevirmeli ve çabucak bir sonraki yarışa odaklanmalıyız."

"Geçen hafta sonu her iki şampiyonada birden puan kaybettik ama neyse ki puan farkını artırmak adına bir sonraki fırsat için pek fazla beklememize gerek yok ve bu heyecan verici bir durum."

"F1 uzun yıllar sonra ilk kez bu hafta sonu Zandvoort'a geri dönüyor. Hızlı ve akıcı olduğu için sürücüler adına heyecan verici bir pist. Bu, gerçek eski tarz pistlerden biri ve sürücülerin bu sebeple orada piste çıkmayı sabırsızlıkla beklediklerine eminim."

"Biz de takım olarak, yeni bir pistte mücadele etmenin keyfini yaşıyoruz çünkü bu pist herkes için yeni bir yer ve bu da avantaj kazanma konusunda yeni fırsatlar sunuyor."

"Bu yüzden Cuma günü hemen işe koyulup, onlarla mücadele etmeye çalışacağız. Kimin önde olacağını görmek heyecan verici olacak."

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