Wolff: "Yorum yasağı muhtemelen dışarıdan göründüğü kadar sert olmayacak"

Birkaç hafta önce yayınladığı bir bildiriyle "herhangi bir şampiyonada mücadele eden hiçbir sürücünün önceden izin almadan 'siyasi, dini ya da kişisel' yorumlarda bulunamayacağını" duyuran FIA'nın bu kararı belli derecede tepki çekti.

Bu kararın en büyük sebebi olarak geçen sezon Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel gibi şampiyonların sporu bir platform olarak kullanmaları gösteriliyor.

Yasağın nasıl işleyeceği açısından ilk aşamada açık fikirli davranmak isteyen Toto Wolff, FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem'in konuyu ele alış biçminin oldukça farklı olabileceğini söylüyor.

Wolff, "Bunun gerçekten nasıl sonuçlanacağını görmemiz gerekiyor. Sporun siyaset yapmak için değil, tam tersine birleştirmek için var olduğunu biliyoruz."

"Mohammed ve FIA'nın en doğrusunu yapmak için iyi niyetli olduğundan hiç şüphem yok. Mesele sadece bunu geçmişte daha açık sözlü olan sürücülerle uyumlu hale getirmek.

"Mohammed'in Lewis'le ya da başka bir pilotla her konuşması oldukça olumlu bir şekilde sonuçlandı. Dolayısıyla, insanlar masaya oturduklarında, olayların sezon arasında yazıldıkları kadar sert görünmeyeceğinden hiç şüphem yok." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin, and Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, on the grid

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images