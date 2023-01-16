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Formula 1 Haberler

Wolff: "Yorum yasağı muhtemelen dışarıdan göründüğü kadar sert olmayacak"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, sürücülere getirilen konuşma yasağının düşünüldüğü kadar sert olmayacağını düşünmekte.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Wolff: "Yorum yasağı muhtemelen dışarıdan göründüğü kadar sert olmayacak"
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Birkaç hafta önce yayınladığı bir bildiriyle "herhangi bir şampiyonada mücadele eden  hiçbir sürücünün önceden izin almadan 'siyasi, dini ya da kişisel' yorumlarda bulunamayacağını" duyuran FIA'nın bu kararı belli derecede tepki çekti. 

Bu kararın en büyük sebebi olarak geçen sezon Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel gibi şampiyonların sporu bir platform olarak kullanmaları gösteriliyor.

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Yasağın nasıl işleyeceği açısından ilk aşamada açık fikirli davranmak isteyen Toto Wolff, FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem'in konuyu ele alış biçminin oldukça farklı olabileceğini söylüyor.

Wolff, "Bunun gerçekten nasıl sonuçlanacağını görmemiz gerekiyor. Sporun siyaset yapmak için değil, tam tersine birleştirmek için var olduğunu biliyoruz."

"Mohammed ve FIA'nın en doğrusunu yapmak için iyi niyetli olduğundan hiç şüphem yok. Mesele sadece bunu geçmişte daha açık sözlü olan sürücülerle uyumlu hale getirmek.

"Mohammed'in Lewis'le ya da başka bir pilotla her konuşması oldukça olumlu bir şekilde sonuçlandı. Dolayısıyla, insanlar masaya oturduklarında, olayların sezon arasında yazıldıkları kadar sert görünmeyeceğinden hiç şüphem yok." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin, and Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, on the grid

Sebastian Vettel, Aston Martin, and Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, on the grid

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Williams'ın yeni takım patronu James Vowles, F1 takımlarının durumu daha iyi anlamak için FIA ile masaya oturmasının önemli olduğunu söylüyor ve pilotları susturmanın doğru olmadığını düşünüyor.

Vowles, "Siyasi açıklamalar konusunda, her pilotun belli bir sınır dahilinde, neye inandıklarını ve ne düşündüklerini ifade edebilme özgürlüğüne sahip olduklarını düşünüyorum, tabii ki mantıklı ve kontrollü bir ortamda," dedi.

"Şu ana kadar olup bitenleri tartışmamız gerek, bence asıl mesele bu. Bunu dış medyaya yansıtmak muhtemelen en doğru yol değil.

"Ancak FIA içinde iyi bir tartışmaya ihtiyaç var, çünkü eminim hepimiz aynı şeyi istiyoruz: sporun büyümesini, sonuç olarak sporun daha iyi hale gelmesini. Ama aynı zamanda insanlara seslerini duyurma imkanı da sağlamalıyız." dedi.

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