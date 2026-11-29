Formula 1 Katar GP
Wolff: “Yol tutuş performansımız ayrı bir seviyedeydi”
Katar GP’nin ardından konuşan Mecedes Takım Patronu Toto Wolff, aracın performansından övgüyle bahsetti ve genel anlamda hafta sonundan memnun olduğunu söyledi.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 29 Kas 2026 18:23
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Katar Grand Prix’sinin ardından Sky Sports F1’e konuşan Toto Wolff, elde ettikleri güçlü performansa rağmen temkinli kalmaya çalıştıklarını ancak aracın hafta sonu boyunca gösterdiği hızdan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.
Sabah yapılan toplantıda iki pilotun yarışmasına izin verme kararı aldıklarını da ifade eden Wolff, George Russell’ın yarış içinde yaşadığı talihsizliği şöyle anlattı: "Çok sağlam bir gündü. İyi performanslar hakkında fazla konuşmak istemiyorum çünkü takımımın ve ailemin de mustarip olduğu gibi her zaman bardağın boş tarafını gören o huysuz adamım.”
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
“Ancak aracımızın yol tutuş performansı bu hafta gerçekten de ayrı bir seviyedeydi ve zaman zaman rakiplerin bir saniye önündeydik.”
“Şimdi bu olumlu sonucumuzun nedenini anlamamız gerekiyor ama genel olarak hafta sonundan çok mutluyum.”
“Sabah yaptığımız toplantıda pilotlarımızın yarışmasına izin vermeyi kararlaştırdık çünkü kimsenin elinden bir galibiyeti almak istemiyoruz. Sabah bu konuda net bir şekilde anlaştık.”
“Yarışın bazı bölümlerinde sağlığıma olumsuz etki edecek şekilde birbirlerine biraz fazla yakınlaştılar ama George pistteki parçalardan dolayı çok büyük bir hasar aldı. Tur başına neredeyse bir saniye kaybetmiş gibi görünüyordu, sanki tabanın altında bir şey patlamış gibiydi.”
“Dolayısıyla temposunu geri kazanmak için yapabileceği hiçbir şey kalmamıştı."
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
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