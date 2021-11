Wolff: "Yılı bu motorla tamamlayacağız"

Mercedes, dayanıklılıkla ilgili endişeler nedeniyle Brezilya Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'ı yeni motora geçirmek zorunda kalmıştı fakat İngiliz pilot, aldığı motor cezasına, hatta diskalifiye edilip, en geriden başlamasına rağmen zafere ulaşmayı başardı.

Brezilya'da Hamilton'ın düzlüklerde çok güçlü olduğu görülüyordu ve hatta Red Bull'a göre 30 km/s'lik bir ortalama fark vardı.

Yeni içten yanmalı motor, kullanıldığı ilk yarışlarda Mercedes'in güçlü performansına büyük destek oluyor gibi görünüyor ve bu nedenle sonraki yarışlarda, yine aynı şey yapılabilir.

Mercedes'in performansı için dayanıklılıktan ödün verdiği ve bu yüzden de motor ömürlerinin normalden daha düşük olduğu söyleniyor. İddiaya göre Mercedes, Suudi Arabistan'da tekrar motor değiştirecek ve böylelikle son iki yarışta yine güç anlamında en üst seviyede olacak.

Fakat Toto Wolff, Brezilya'da verdiği demeçte, sonraki yarışlarda herhangi bir değişiklik yapmayı planlamadıklarını belirtti.

Wolff, "Kesinlikle öyle yapacağız. Sezonu bu yeni motorla kapatacağız."

"Fakat içten yanmalı motorun dayanıklılığı konusunda hâlâ bazı sorunlarımız var."

"Umarım bununla ilgili doğru cevapları buluruz ve bu motorla sezon sonuna kadar gidebiliriz." dedi.

Wolff, bu sözlerle şimdilik böyle bir plan olmasa bile, eğer dayanıklılıkla ilgili endişeleri olursa, başka bir üniteye geçmek zorunda kalabileceklerini de doğrulamış oldu.

Hamilton, bundan sonra parça başına beş sıra grid cezası alacak.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, 1st position, celebrates with fans after the race

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images