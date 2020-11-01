Wolff, yerine geçecek ismi belirlemiş

Wolff'un Mercedes'le olan mevcut anlaşması sene sonunda bitiyor ve başarılı takım patronu geleceğine dair Daimler'le görüşmeler yapıyor.

Mercedes'in son 7 seneyi domine etmesindeki en önemli isimlerden birisi olan Wolff, genç yeteneklerin önünü kapatmak istemiyor. Bu kapsamda Wolff, Mercedes'te CEO ya da Başkan gibi görevlerde devam edecek ancak takım patronluğu görevini bir başkasına devredecek.

7. takımlar şampiyonluğunun ardından Sky Sports F1'e konuşan Wolff, "Benim durumum biraz farklı çünkü ben Mercedes takımının ortağıyım. Bu yüzden takımdan asla ayrılmayacağım çünkü ben bu işi yapmayı seviyorum."

"Bir spor takımının, böylesi harika insanlardan oluşan bir grubun parçası olmaktan daha iyi ne olabilir ki?"

"Ben herkesin bir görev süresi olduğuna inanıyorum. Henüz görev süremin sonuna gelmedim, hâlâ katkıda bulunmaya devam edebilirim."

"Ancak ilerlerken geleceği düşünmem gerekiyor. Bu göreve birisini getirmeli, onun gelişmesini sağlamalıyım. Bu benim için harika bir mücadele. Beni bir sürü daha burada göreceksiniz." dedi.

Yerine geçecek ismi belirleyip belirlemediği sorulduğunda Wolff, "Evet belirledim ancak size söyleyemem." şeklinde cevap verdi.

Wolff, Mercedes'te takımın değişikliklerden etkilenmemesi için yeteneklerin ilerlemesini sağlayan bir sistem geliştirdi. Bu kapsamda 2017'de teknik patronluğu bırakan Paddy Lowe'un yerine James Allison getirilse de takım performans kaybetmedi.

Emilia-Romagna GP'nin ardından konuşan Hamilton, Wolff'u anlayabildiğini ve yerine kim gelirse gelsin iyi iş çıkaracağından emin olduğunu söyledi.

Hamilton, "Yerine kimin geçeceğini bilmiyorum ancak tekrarlamam gerekirse o bir lider. O işe uygun olmayan birisini o göreve getirmeyecektir. Doğru insanları bulacaktır."

"Bu yüzden bu kadar başarılı olduk. O, hep doğru insanları buldu ve onları mümkün olduğu kadar parlayabilecekleri doğru pozisyonlara koydu. O her zaman, bu takımda en iyi iş çıkaracak insanları görevlendirdi."

"O, yerini alıp devam ettirebilecek birisini bulacaktır. Bu takım tek bir kişiden oluşmuyor. Birçok insanın bir araya gelmesiyle takım oluyoruz. Toto aracı yapmıyor. Gerçek bir takım çalışması var."

"Ancak ben onu yapmak istediği her şeyde destekliyorum." dedi.

Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas ise, Wolff'un yerini doldurmanın zor olacağını düşünüyor.

Bottas, "O, zeki bir adam. Takımın her bir çalışanının nasıl desteklenmesi ve eleştirilmesi gerektiğini biliyor. Onların daha iyi olmaları için nasıl desteklenmeleri gerektiğini biliyor."

"Bu, takım içerisindeki her bir birey için geçerli. İnsanları iyi okuyabiliyor ve destekliyor. O, inanılmaz bir iş başardı."

"O, harika bir isim. Gelecekte ne yaparsa yapsın buna saygı duyacağım. Günün sonunda herkes kendi hayatını yaşıyor." dedi.

Alakalı video