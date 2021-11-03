Wolff: "Yeni üreticilere kazanmaları için geçiş hakkı tanınmamalı"

F1 patronları ve FIA, 2026'dan itibaren yapılacak yeni güç ünitesi düzenlemeleri hakkında, mevcut F1 motor üreticileriyle ayrıntılı görüşmeler yapıyor.

Spor turbo hibrit konseptini korumayı planlarken, yeni gelenler için caydırıcı bir unsur olmasını önlemek amacıyla, karmaşık ve pahalı MGU-H'nin kaldırılması olası görünüyor.

Volkswagen Grubu F1'e gelmek için favori aday olarak görülse de, mevcut otomobil üreticilerini ve dışarıdakileri ayıran bazı önemli sorunlar var.

Volkswagen Grubu'nun bir parçası olan Porsche, üreticinin F1'e katılması için gerekenlerin "gerçekleştiğini", ancak nihai kararını vermek için "çok uzun süre bekleyemeyeceğini" daha önce bildirmişti.

Bütçe veya gelişme sınırları içinde kısıtlama olmadan yeni girenlere yardım eli uzatma fikri genel olarak destek görmedi.

Ayrıca Red Bull'un Honda motor projesini devralma planları arasında, yeni bir üretici olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağı konusunda da anlaşmazlıklar var.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes gibi mevcut takımlar, yeni otomobil üreticilerini seriye çekmek için taviz vermeye istekli olsa da, Wolff, ne kadar destek verilmesi gerektiğine dair sınırların olduğu konusunda net davranıyor.

Yeni gelenlerin düşük performansa mecbur kalmaması için bazı yardımların sunulması gerektiği konusunda kararlı. Ancak F1'deki başarının bu şekilde değil, hak ederek kazanılmasının önemli olduğunu düşünüyor.

Wolff, "Spora ilgi gösteren güçlü otomobil üreticileri olmasının harika olduğunu düşünüyorum"

"Tabii ki de büyük otomobil şirketlerinin hiçbiri gelip rekabetçi olamadıkları bir durumla yüzleşmek istemiyor ve bu nedenle bu büyük riskleri azaltan sistemlerimizin olması gerekiyor."

"Fakat bir yandan da F1 Şampiyonlar Ligi ve hiç kimse Şampiyonlar Ligi'ne ilk gelişinde doğrudan finale kalmayı ve büyük kupayla evine dönmeyi bekleyemez."

“Uzun zamandır buradayız, bizi bulunduğumuz yere getirmek için çok fazla kan, ter, para ve korkunç sonuçlar verdik."

"Mercedes'in bir fabrika takımı olmasının ilk üç yılına bakın. Honda'nın korkunç yıllarına veya Renault'nun korkunç günlerine bakın. Hepimiz sonunda yarışlar ve şampiyonluklar kazanmak uğruna savaşmak zorundaydık. Bu nedenle, güç ünitesi üreticileri olarak yeni gelenleri cezbetmek için doğru bir şekilde denge kurmalıyız.” dedi.

Wolff, F1'den ayrılan önceki üreticilerin yaptıkları hatanın, başarılı olmaları için projelerine yeterli zamanı harcamamak olduğuna inanıyor.

“Bence herkes gelip öylece fethedemeyeceğinin farkında ama buna zaman verilmesi gerekiyor.”

“Geçmişte birçok OEM'in yanlış anladığı şey de buydu."

"Toyota, Honda ve BMW'ye yakın geçmişteki deneyimler olarak baktığınızda, projeye yeterince zaman vermezseniz tüm paraların ve tüm kaynakların önemsiz olduğunu görüyorsunuz."

“Bence F1'e takım olarak veya güç ünitesi üreticisi olarak katılan herkesin bunu anlaması gerekiyor. Zamanla oluyor. Bu da sporu çok çekici kılıyor. Kazanmak o kadar kolay değil.”