Wolff: "Yeni Sprint formatını hemen değiştirmeyi düşünmemeliyiz"

Formula 1, Azerbaycan Grand Prix'sinde Sprint formatını değiştirerek Cumartesi günkü ikinci serbest antrenmanın yerine Sprint için sıralamayı belirleyen 'Sprint Shootout' getirdi.

Ferrari'den Charles Leclerc pole pozisyonunu kazandı ancak Monakolu pilot Sprint'te Sergio Perez'in hızına yetişemedi. Böylelikle Red Bull hafta sonunun ilk galibiyetini aldı.

Pazar günkü yarışta ise Leclerc yine pole pozisyonunda olmasına rağmen Perez galibiyeti aldı. Takım arkadaşı Max Verstappen ise ikinci oldu.

Yarış sonunda Ferrari pilotu Leclerc, liderin 20 saniye gerisinde kaldı.

Mercedes'te ise Lewis Hamilton birkaç tur boyunca DRS kullanabilmesine rağmen Carlos Sainz'i geçemezken, George Russell en hızlı tur puanıyla artı bir puan aldı. Mercedes pilotları sırasıyla altıncı ve sekizinci oldular.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Formula 1'in bir sonraki Sprint hafta sonu Haziran ayında Avusturya'da yapılacak ve Wolff, sporu Red Bull'un Bakü'de kazandığı zaferlere karşı ani bir tepki vermemeye çağırıyor.

RacingNews365.com'a göre Wolff, "Bu gibi bir yarış hafta sonundan sonra, genel olarak buna olumsuz yaklaşmamalı ve 'bu yanlış yön, bunu değiştirmemiz gerekiyor' dememeliyiz."

"Bu daha çok neden eğlenceli olmadığını anlamak ve tekrar gözden geçirmekle ilgili. Çok iyi durumda olan iki araç ve ortada 22 saniyelik bir fark olsa bile."

"Bugün Aston Martin, Ferrari ve bizim aramızda kimin daha hızlı olduğunu bilmiyorum, çünkü takıldığınız yerde kalıyorsunuz ve hepsi bu kadar."

"Bu genel durumu değiştirmiyor: İki Red Bull var, sonra üç takım var ve geri kalanlar da onları takip ediyor." dedi.

FIA'nın DRS alanlarını 100 metre kısaltarak işi daha da zorlaştırıp zorlaştırmadığı sorusuna Mercedes takım patronu şu yanıtı verdi: "100 metre daha fazla DRS'nin bir fark yaratacağından emin değilim."