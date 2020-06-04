Wolff, yeni Mercedes CEO'su ile sorun yaşadığı söylentilerine gülüyor

Toto Wolff, Motorsport.com'un da katıldığı özel bir video konferansında sözleşmesi bu yılın sonunda sona erdiği zaman ne yapacağına dair açıklamalarda bulundu.

Wolff, Mercedes'te tam olarak hangi rolü üstleneceğini bilmediğini itiraf etse de, Daimler CEO'su Kallenius ile ilişkisinin gergin olduğunu öne süren haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Kallenius ile olan ilişkisinin selefi Dieter Zetsche ile karşılaştırıldığında nasıl olduğu sorusuna Wolff şöyle yanıt verdi: "İkisi çok farklı iki karakter, ama her ikisiyle de mükemmel bir çalışma ilişkim var ve hatta bundan daha fazlasına, aslında bir dostluğa sahibiz."

"Ola ile olan ilişkimizle ilgili söylentiler ortaya çıktığında bunlara oldukça güldüm. Her hafta pek çok kez telefonlaşıyoruz ve o tamamen F1 projesine dahil olmuş durumda."

“Kendim için kaybetmek istemeyeceğim çok iyi bir fikir ortağı, Dieter de aynı şekilde."

Wolff, isminin Aston Martin ile anılmasıyla ilgili de konuştu ve hisse almasının bazı söylentileri körüklediğini itiraf etti.

“Aston Martin'den finansal yatırım olarak birkaç hisse aldım. Çünkü bu markaya inanıyorum. Planlanan stratejinin mantıklı olduğunu düşünüyorum.

“Yeni CEO Tobias Moers, uzun zamandır tanıdığım bir adam. Ve bu işi değiştirebileceğine inanıyorum."

“Bugün Aston Martin'i destekleyen ve hayal kırıklığına uğratmayacak çok güçlü bir hissedar grubu var. Bu yüzden bu grubun bir parçası olmaya karar verdim."

“Yönetim tarafındaki işlevlerim değişmedi. Mercedes'deyim, takım patronuyum ve hissedarım. Mercedes ile devam etmeyi planlıyorum. Burada kalmaya niyetliyim ve bu değişmedi."

Bir seçenek Wolff'un yönetici görevini sürdürmesi, ancak takımın temel sorumluluklarından bazılarına geri adım atması olabilir. Bu sayede artık her yarışa katılmak zorunda kalmayayabilir.

Teknik direktör James Allison geçen yıl bazı toplantılarda yaptığı gibi, geçici olarak birileri onun yerini alabilir.

“Takımımızda gerçekten gurur duyduğum şeylerden bir tanesi, takımın kıdemli üyelerini her zaman farklı rollerde kullanmış olmamız. Yetenekler kazandırdık ve aynısı benim için de geçerli."

“2014'ün başından bu yana ve kaçırmak istemeyeceğim yıllarda, Mercedes yönetiminde yer alacak kadar şanslıydım. F1 takımındaki ve Daimler'deki tüm arkadaşlarımla etkileşim içinde olmaktan ve onlarla çalışmaktan gerçekten keyif aldım ve bu kaçırmak istemeyeceğim bir şey."

“Yine de kendimi sorgulamam gerekiyor. Başlangıçta yaptığı gibi takıma daha fazla eklemediğini fark etmeden büyüklerden iyiye giden bir takım Müdürü olmak istemiyorum.

"Ben, ilk başta olduğu gibi katkı sağlayamadığını fark edemeyen, muhteşemden iyiye dönmüş bir takım patronu olmak istemiyorum."

“Bu basit bir iş sözleşmesi değil, bir hissedarlığı da içeriyor. Ama ortak geleceğimizi düşünme sürecinin ortasındayız ve bu nedenle, takım patronu veya yöneticilik olsun, belirli bir başlığa bağlı kalmak istemiyorum."

“Ve dürüst olmak gerekirse, henüz bir karar almadım çünkü yarışmaya başlamadık bile. Bu yüzden konuştuğumuzda tüm bu anlaşmalar ve tartışmalar devam ediyor."