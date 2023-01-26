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Formula 1 Haberler

Wolff: "Yeni kurallar doğası gereği dominasyonları engelliyor"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, yeni kuralların tasarlanış biçimi nedeniyle bir daha asla uzun vadeli bir dominasyonla karşılaşmayacaklarını düşünüyor.

Altay Gök
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Wolff: "Yeni kurallar doğası gereği dominasyonları engelliyor"
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2013 sezonunda Mercedes'in başına geçen Wolff, takımın arka arkaya yedi pilotlar, sekiz takımlar şampiyonluğuna ulaşmasında ve Lewis Hamilton'ın birçok önemli rekoru kırmasında ciddi rol oynayan isimlerden biri.

Ancak yeni kurallara uyum sağlayamayan Mercedes, geçtiğimiz sezon kendini bir anda şampiyonluk savaşının dışında buldu. Zeropod konsepti ile risk alan takım, başta dalgalanma olmak üzere birçok sorunla boğuşması nedeniyle araç gelişimine de odaklanamadı.

Sezonun son yarışlarına doğru tüm sıkıntıları üstünden yavaş yavaş atmaya başlayan Mercedes, sondan ikinci yarış olan Brezilya'da zafere ulaşarak taraftarlarını umutlandırdı.

Yeni kuralların doğası gereği dominasyona alan açmayacağını belirten Wolff, birden fazla takımın şampiyonluk savaşında olmasını olumlu karşılıyor.

PlanetF1'e konuşan Wolff, "Serinin manzarası değişti, artık hiçbir takımın arka arkaya sekiz şampiyonluk alabileceğini düşünmüyorum. Kurallar bu yönde tasarlandı."

“Bugünkü rakiplerimiz yarın rakibimiz olmayabilir, yeni rakiplerimiz de sonraki gün gerileyebilir, bunun sebebi de bütçe sınırı."

"Sporun kesinlikle böyle olması gerek, bir, iki, ya da üç takım değil, beş takımın şampiyonluk savaşı vermesini istiyoruz. "dedi.

George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Brezilya'da kazanmakla kalmayan, üstüne rahat bir duble de yapan Mercedes'in gelecek sezon şampiyonluk savaşı vermesi bekleniyor.

Ancak bu tür konularda "asla kendinden emin olmadığını" söyleyen Wolff, dominasyon yıllarında dahi yaptıkları işin "yeterince iyi" olduğuna inanmadığını söylüyor. 

Wolff, "Ben bardağın yarısının boş olduğunu düşünen bir adamım. Yaptığımız işin yeterince iyi olduğuna hiçbir zaman inanmadım."

"Şampiyonluk için yarıştığımız bir konuma geri dönüp dönemeyeceğimizi nasıl bilebilirim? Kabul etmeliyiz ki oldukça güçlü bir rekabet mevcut."

"Ancak hedeflerimizi yüksek tutmak ve şampiyonluk savaşı verebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

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