Wolff: "Yeni kadromuz, hikayemizin bir sonraki bölümünü başlatmak için mükemmel"

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, 2025'te George Russell'ın yanında Kimi Antonelli'nin yarışacağı duyurusunda, takımının yeni dönemine güçlü bir şekilde girdiğini söyledi.

2023'ten bu yana kendileri adına yarışan ve bu süreçte 6 pilotlar şampiyonluğu kazanan Lewis Hamilton'ın 2025'te Ferrari'ye geçme kararı almasının ardından Mercedes, Russell'ın yanında yarışmak üzere bir boş koltuğa sahip oldu.

İlk günlerde bu koltuk için birçok isim anılsa da çok geçmeden seçenekler Max Verstappen ve takımın sürücü geliştirme programında yer alan Kimi Antonelli'ye kadar düştü. Wolff uzun süredir Verstappen'i takıma dahil etmek istese de, bu istek en azından 2025 için gerçekleşmedi. Takım, 2025 için çaylak Antonelli ile yarışacağını duyurdu.

Mercedes böylece gelecek sene, biri deneyimli biri çaylak olan bir pilot kadrosuna sahip olacak ancak diğer taraftan takım ilk kez tamamen kendi sürücü geliştirme programından yükselen iki pilotla yarışacak.

Mercedes-AMG PETRONAS F1 CEO'su ve takım patronu Toto Wolff yeni kadroları hakkında şunları söyledi: "2025 sürücü kadromuz deneyim, yetenek, gençlik ve saf hızı bir araya getiriyor. George ve Kimi'nin hem bireysel sürücüler olarak hem de ortaklık olarak takıma getirecekleri konusunda heyecanlıyız. Yeni kadromuz, hikayemizin bir sonraki bölümünü başlatmak için mükemmel. Bu aynı zamanda genç programımızın gücünün ve kendi yetiştirdiğimiz yeteneklere olan inancımızın da bir kanıtı."

"George dünyanın en iyi sürücülerinden biri olduğunu kanıtladı. Sadece hızlı, tutarlı ve kararlı olmakla kalmadı, aynı zamanda takım içinde güçlü bir lider haline geldi."

"Kimi de sporumuzun zirvesinde yarışmak için gereken yetenek ve hızını sürekli olarak gösterdi. Bunun bir başka büyük adım olacağını biliyoruz."

"Bu yılki F1 testlerinde bizi etkiledi ve öğrenme sürecinde onu her adımda destekleyeceğiz. George sayesinde Kimi, kendisinden bir şeyler öğrenebileceği ve ustalığını geliştirebileceği deneyimli bir takım arkadaşına sahip. Her ikisinin de ivme kazanmaya ve ön sıralarda mücadele etmeye devam ederken bize büyük katkı sağlayacağından eminim."

Russell ise, "2025'te Kimi ile partner olacağım için gerçekten heyecanlıyım. Alt serilerdeki rekoru müthişti ve terfiyi gerçekten hak etti. Kendisi harika bir genç yetenek ve bizim junior programımızdan mezun bir arkadaşımız."

"Kendi yolculuğumdan edindiğim deneyimi, F1'e adım atarken Kimi'ye rehberlik etmek için kullanmayı dört gözle bekliyorum. Lewis'in genç pilotluk dönemim boyunca ve takım arkadaşı olduğumdan beri bana ne kadar destek olduğunu biliyorum. Ondan çok şey öğrendim ve Kimi için de benzer bir rol oynamayı umuyorum."

"Takım olarak gelecek yıla girerken çok olumlu bir ivme yakaladık. Pistte ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz ve dünya şampiyonluğu için mücadele etmek üzere tüm parçaları yerine koymak için çok çalışıyoruz. Bu gerçekten heyecan verici bir yolculuk; Kimi ve benim takımı ileriye taşımaya devam edeceğimize ve gösterdiğimiz vaatleri yerine getirmemize yardımcı olacağımıza eminim." şeklinde konuştu.