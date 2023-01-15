Wolff: "Yeni araç, geçen sezonki eksiklikleri ele aldığımız bir araç olacak"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, 2023 sezonuna hazırlanırken geçen sezonki eksikliklerini de ele almaya çalıştıklarını, yeni aracın da buna göre şekilleneceğini söylüyor.
Yeni kuralların ilk sezonunu hayal kırıklığıyla kapatan ve ancak şampiyona üçüncüsü olabilen Mercedes, 2012 sezonundan bu yana ilk kez bir sezonu yalnızca tek bir -Brezilya GP- zaferle noktaladı.
Tüm yaşananlara rağmen sıfır sidepod gibi radikal bir konsepte sahip W13'e inanmaya devam eden takım, gelecek sezon da bu konsepti geliştirmeye devam edecek.
Mercedes'in konsept değiştirmemek konusundaki asıl cesaretinin geldiği yer, 2022 sezonunun son yarışlarında gösterdikleri gelişim ve hatalardan ders çıkarma konusundaki ustalıkları.
Bu konu hakkında konuşan Toto Wolff, beklentilerini gerçek tutmakla birlikte yeniden zirveye oynamak istediklerini söyledi.
Wolff, "Yeni sezona hazırlanmak için sanırım nasıl geri kaldığımızı, nerede eksikliklerimizin olduğunu ve zihniyet anlamında nerede sorunlar yaşadığımızı anlamalıyız.
"Tüm bunları ele alacak bir araç için çok ama çok çalışıyoruz, ancak aracın potansiyelini ortaya çıkarıp çıkarmadığımızı testlerden önce anlayamayacağız. Sezona yarım saniye geriden başladığınızda Red Bull ya da Ferrari gibi büyük organizasyonları yakalamanın zor olacağından hiç şüphemiz yok.
George Russell, Mercedes W13
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
"Yeniden zirveye oynamak konusunda oldukça kararlıyız, ancak beklentilerimizi gerçekçi bir düzeyde belirlememiz gerekiyor. Umduğumuz şekilde performans gösterirsek, ön gruptaki mücadelenin bir parçası olmak isteriz. Bence bu bir başlangıç noktası olacaktır.
"Dediğimiz gibi, hiçbir şeye kesin gözüyle bakmıyoruz, aradaki fark geçen sezonun sonundaki gibi de olabilir. Ancak aracımızda, konseptimizde, aracı kullanma şeklimizde vs. hala o kadar çok potansiyel var ki, belki de önümüzdeki aylarda gelişim eğimimiz daha dik bir hal alabilir." dedi.
Yirmi senedir Brackley merkezli takımda bulunan (BAR, Honda ve Brawn dönemleri de dahil) strateji şefi James Vowles'in Williams takım patronu olmak üzere takımdan ayrılmasıla birlikte Mercedes, şampiyonluk yıllarının önemli isimlerinden birini kaybetti.
İlk kez bu kadar büyük bir rolde bulunmaya hazırlanan Vowles, beklentilerini yüksek tutmamaya çalıştığını söylüyor.
Vowles, "Takımı hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyorum ama çeşitli nedenlerden dolayı Williams'taki teknik ekiple doğrudan temasım olmadı."
"Dolayısıyla takımın nerede olduğuyla ve 2023 sezonunda hangi yöne doğru ilerleyeceğiyle ilgili bu aşamada herhangi bir veriden söz etmek zor." dedi.
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