Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Japonya GP

Wolff: "Yedinci ve dokuzuncu sıralar hiç hoş değil"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, sıralama turlarında geride kalmalarından memnun görünmüyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team, Bruno Famin, Team Principal, Alpine F1 Team

LAT Images

Mercedes nispeten daha iyi göründüğü Suzuka'da, sıralama turlarında ancak yedinci ve dokuzuncu sıraları alabildi.

Seans sonrası Sky'a konuşan Toto Wolff, sonuçla ilgili şöyle dedi: "Yedinci ve dokuzuncu sıralar hiç hoş değil."

"Olumlu bir şey varsa o da Suzuka'nın geçen yıl en kötü olduğumuz pist olması. Üstelik iyi bir pozisyondan (dördüncü sırada) 0.1 saniye uzakta olmamız."

"Bunun ötesine bakarsak sonuç üzüntü verici ve yarınki  yarış da yine çok zor olacak. Fakat denediğimiz şeylerin işe yaradığına dair eğilim görmeye başladım."

Araçla ilgili zorluklar sorulduğunda Wolff, "Aracın bugün o kadar da kötü olduğunu düşünmüyorum."

"Tamamen yeni bir şey denedik. Bu bizi zirveye çok daha yaklaştırdı, aslında geçen yıla kıyasla arayı yarı yarıya kapattık.

"McLaren'a çok daha yakınız. Bu olumlu bir şey. 0.1 saniye daha bulabilseydik ikinci çizgiyi alabilirdik."

"Bu hafta sonu ileriye doğru iyi bir adım atmayı başardık, dolayısıyla kaydettiğimiz gelişim cesaret verici."

"Bu yeterince iyi mi değil mi? Bilmiyorum. Genel tablo hoş değil. " cevabını verdi.

Yarışta nerede olacakları sorusuna Wolff, "Maalesef tam olarak buradayız."

"Red Bull'un arkasındaki grup çok yakın, bu yüzden ne yapabileceğimizi göreceğiz."

"Gördüğünüz gibi takımlar arasında pek fark yok. Ferrari'nin yarış temposu en güçlüsüydü. Dolayısıyla Leclerc'in yarışta biraz yükseleceğini düşünüyorum."

"Öte yandan McLaren'ın yarış temposu o kadar iyi değildi, Alonso da o kadar iyi bir yarış temposu atamadı."

"Fakat burada geçiş yapmak zor olacak. Herkes grubun içinde olacak." cevabını verdi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Tsunoda: "Aracı nasıl ayarlayacağımı daha iyi öğrenmeye başladım"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Japonya GP kırmızı bayrakla durduruldu

Japonya GP kırmızı bayrakla durduruldu

Formula 1
Japonya GP
Japonya GP kırmızı bayrakla durduruldu
Vasseur: "Lastik aşınmamız çok iyi fakat ilk tur önemli olacak"

Vasseur: "Lastik aşınmamız çok iyi fakat ilk tur önemli olacak"

Formula 1
Japonya GP
Vasseur: "Lastik aşınmamız çok iyi fakat ilk tur önemli olacak"
Marko: "Neyse ki Leclerc geride kaldı!"

Marko: "Neyse ki Leclerc geride kaldı!"

Formula 1
Japonya GP
Marko: "Neyse ki Leclerc geride kaldı!"

Son Haberler

Vasseur: "Ferrari artık kendisine daha fazla güveniyor!"

Vasseur: "Ferrari artık kendisine daha fazla güveniyor!"

F1 Formula 1
Japonya GP
Vasseur: "Ferrari artık kendisine daha fazla güveniyor!"
Norris: "Üçüncü sıradan başlayıp gerilemek harika hissettirmiyor"

Norris: "Üçüncü sıradan başlayıp gerilemek harika hissettirmiyor"

F1 Formula 1
Japonya GP
Norris: "Üçüncü sıradan başlayıp gerilemek harika hissettirmiyor"
Ricciardo - Albon kazasına bir ceza çıkmadı

Ricciardo - Albon kazasına bir ceza çıkmadı

F1 Formula 1
Japonya GP
Ricciardo - Albon kazasına bir ceza çıkmadı
Albon: "Sezon başında yaptığımız kazaların bedelini daha sonra ödeyeceğiz"

Albon: "Sezon başında yaptığımız kazaların bedelini daha sonra ödeyeceğiz"

F1 Formula 1
Japonya GP
Albon: "Sezon başında yaptığımız kazaların bedelini daha sonra ödeyeceğiz"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye