Wolff: "Yedinci ve dokuzuncu sıralar hiç hoş değil"

Mercedes nispeten daha iyi göründüğü Suzuka'da, sıralama turlarında ancak yedinci ve dokuzuncu sıraları alabildi.

Seans sonrası Sky'a konuşan Toto Wolff, sonuçla ilgili şöyle dedi: "Yedinci ve dokuzuncu sıralar hiç hoş değil."

"Olumlu bir şey varsa o da Suzuka'nın geçen yıl en kötü olduğumuz pist olması. Üstelik iyi bir pozisyondan (dördüncü sırada) 0.1 saniye uzakta olmamız."

"Bunun ötesine bakarsak sonuç üzüntü verici ve yarınki yarış da yine çok zor olacak. Fakat denediğimiz şeylerin işe yaradığına dair eğilim görmeye başladım."

Araçla ilgili zorluklar sorulduğunda Wolff, "Aracın bugün o kadar da kötü olduğunu düşünmüyorum."

"Tamamen yeni bir şey denedik. Bu bizi zirveye çok daha yaklaştırdı, aslında geçen yıla kıyasla arayı yarı yarıya kapattık.

"McLaren'a çok daha yakınız. Bu olumlu bir şey. 0.1 saniye daha bulabilseydik ikinci çizgiyi alabilirdik."

"Bu hafta sonu ileriye doğru iyi bir adım atmayı başardık, dolayısıyla kaydettiğimiz gelişim cesaret verici."

"Bu yeterince iyi mi değil mi? Bilmiyorum. Genel tablo hoş değil. " cevabını verdi.

Yarışta nerede olacakları sorusuna Wolff, "Maalesef tam olarak buradayız."

"Red Bull'un arkasındaki grup çok yakın, bu yüzden ne yapabileceğimizi göreceğiz."

"Gördüğünüz gibi takımlar arasında pek fark yok. Ferrari'nin yarış temposu en güçlüsüydü. Dolayısıyla Leclerc'in yarışta biraz yükseleceğini düşünüyorum."

"Öte yandan McLaren'ın yarış temposu o kadar iyi değildi, Alonso da o kadar iyi bir yarış temposu atamadı."

"Fakat burada geçiş yapmak zor olacak. Herkes grubun içinde olacak." cevabını verdi.