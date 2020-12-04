Wolff: "Yedek pilotumuz olması, onu kullanacağımız anlamına gelmiyor"

Mercedes'te son iki yıldır yedek pilotluk görevini Stoffel Vandoorne yapıyor ve Belçikalı pilot, bu kapsamda tüm yarışlara gidiyor.

Sakhir GP öncesi Lewis Hamilton'ın COVID-19 testinin pozitif çıkmasıyla yedek pilota ihtiyacı olan Alman üretici, sürpriz şekilde Vandoorne'u seçmek yerine George Russell'la yarışma kararı aldı.

Russell, son iki yıldır Wiliams'la yarışsa bile, Mercedes'in bünyesinde yer alan sürücülerden bir tanesi ve hem araçları biliyor, hem de lastikleri daha iyi tanıyor.

Oysa Vandoorne, son yarışına 2018'de çıktı ve son iki yıldır neredeyse hiç F1 aracı sürmedi.

Buna rağmen Vandoorne, Mercedes'in kendisi yerine başka bir sürücü seçmesinin "canını acıttığını" söylemişti.

Konu hakkında Mercedes patronu Toto Wolff'tan açıklama geldi.

Wolff şöyle konuştu: "Stoffel, Formula E'de iyi bir performans sergiliyor ve bu yıl yedek pilotumuz olarak iyi bir iş çıkardı."

"Elbette, bu hafta sonu koltuğa geçmesi için onu aramadığımız için üzgün. Tepkisini anlıyoruz ve saygı duyuyoruz. O bir yarışçı, sevinmesini beklemiyorduk. Ama kararımızın nedenlerini anlıyor."

"Yedek pilotluk sözleşmesi imzaladığınızda, yarışmak için çağrılacağınızı bilirsiniz, ancak bu, değişiklik için çağrılacağınızın garantisi değildir."

"Simülatör üzerinde çalışırsınız, mühendislere aracın hazırlanmasında yardımcı oluyorsunuz ve açık konuşmak gerekirse Stoffel, hem bu konuda hem de sezon öncesi testlerinin yeni tamamlandığı Formula E'de harika bir iş çıkardı."

"Mercedes motor sporları ailesinin önemli bir üyesi ve mükemmel bir takım oyuncusu." dedi.