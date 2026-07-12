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Formula 1 Britanya GP

Wolff: "Yavaş ama sorunsuz olmaktansa hızlı olup dayanıklılık sorunu yaşamayı tercih ederim"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, takımın yaşadığı güvenilirlik sorunlarına rağmen performanstan ödün vermek istemiyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Toto Wolff, Mercedes

Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Mercedes, 2026 sezonunda yaşadığı çeşitli dayanıklılık problemleri nedeniyle hem George Russell'ın hem de Kimi Antonelli'nin şampiyonluk mücadelesinde önemli puanlar kaybetmesine engel olamadı.

Her iki pilot da sezon içerisinde yarış dışı kalmalarına neden olan mekanik sorunlar yaşarken, Wolff bu durumu performans açısından ödenmesi gereken bir bedel olarak değerlendirdi.

İspanya Grand Prix'sinde batarya arızası nedeniyle yarış dışı kalan Antonelli, Britanya Grand Prix'sinde ise yerinden çıkan jant kapağı nedeniyle ikinci sıradan gerilere düştü. Genç İtalyan pilot, o sırada yarış lideri Charles Leclerc'i yakalamaya hazırlanıyordu.

Bu sonuç, şampiyona lideri Antonelli'nin bir kez daha önemli puanlar kaybetmesine neden olurken, Russell ile arasındaki fark sezonun yarısına yaklaşılırken 25 puana kadar geriledi.

Russell da Kanada Grand Prix'sinde benzer bir batarya arızası nedeniyle lider götürdüğü yarışta finiş görememişti.

Toto Wolff, Mercedes, James Allison, Mercedes, Andrew Shovlin, Mercedes

Toto Wolff, Mercedes, James Allison, Mercedes, Andrew Shovlin, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Britanya Grand Prix'sini ikinci sırada tamamlayan Russell ise, hafta sonu boyunca Antonelli kadar güçlü görünmemesine rağmen önemli puanlar toplamayı başardı.

Ancak Britanyalı pilotun performansı, Mercedes'in çözmekte zorlandığı düzlük hızındaki bir sorun nedeniyle olumsuz etkilendi. Takım, Belçika Grand Prix'si öncesinde bu problem üzerinde kapsamlı incelemeler yapacak.

Toto Wolff, yaşanan sorunlara rağmen Mercedes'in performans konusunda geri adım atmayacağını vurguladı.

Mercedes takım patronu, "Hem şasi hem de motor tarafında tamamen performans odaklı bir organizasyonuz. Elimizdeki her şeyi sonuna kadar kullanmak istiyoruz."

"Çok iyi çalışan bir paketin performansını biraz geri çekip dayanıklılık  sorunlarını çözmeyi, performans açısından geride kalmaya tercih ederim."

"Şu ana kadar dokuz yarışın yedisini kazandık. Ben yavaş ama dayanıklı olmaktansa bunu tercih ederim."

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