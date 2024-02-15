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Wolff: "Yaşadığımız zorluklar, gelecek için önemliydi"

Mercedes patronu Toto Wolff'a göre geride kalan yıllarda yaşadıkları zorluklar, gelişim sürecinin bir parçasıydı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Lewis Hamilton, Mercedes, George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Mercedes, büyük başarı döneminin ardından son iki yılda şampiyonluk savaşından uzak kaldı fakat 2024'te işleri tersine çevirmeyi umuyorlar.

Dünkü lansmandan sonra konuşan Wolff, şöyle dedi: "Aracı tasarlama süreci bir önceki yılın çok erken dönemlerinde başladı."

"Takım olarak yeni araçta, aklımızdaki soru işaretlerini ortadan kaldırmaya çalıştık. Bu sadece dış aksamda gördüklerinizi değil, bazı mekanik parçaları da kapsıyor."

"Tüm sorunları çözüp çözmediğimizi ise Bahreyn'de öğreneceğiz."

Wolff, zor yılların takımı güçlendirdiğini düşünüyor.

"En çok işler zorlaştığında ve çok çalışmanız gerektiğinde bir şeyler öğrenirsiniz. Eminim birkaç yıl sonra geriye dönüp baktığımızda, o dönem ne kadar kötü hissetsek de, 'takımın uzun vadeli başarısı için önemli ve gerekli bir dönemdi' diyeceğiz."

"10 ya da 20 yıl sonra geriye dönüp baktığımızda, 'Üst üste sekiz kez kazandık, üçüncü ve ikinci olduk. Bunların hepsi takımın uzun vadeli gelişim sürecinin bir parçasıydı' diyebilmeyi diliyorum."

Sezon başında ne görmeyi umduğu sorusuna Wolff, "Sezon öncesi testlerde programımızı gözden geçirmeli, sadece kronometreye bakmamalı, geçen yılki bazı sorunların daha iyi anlaşılıp anlaşılmadığını öğrenmeliyiz."

"Testin sonuna doğru nerede yer alacağımızı görmeye başlayacağız fakat gerçek anlamda her şeyi ilk sıralama turlarında göreceğiz." cevabını verdi.

Lewis Hamilton, Mercedes W15

Lewis Hamilton, Mercedes W15

Fotoğraf: Mercedes AMG

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