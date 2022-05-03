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Formula 1 Haberler

Wolff: "Yaşadığımız sorunların sebebi personel ayrılığı değil"

Mercedes patronu Toto Wolff, takımının bu yıl Formula 1'de yaşadığı sorunların, personel değişiklikleriyle ilgisi olmadığını söyledi ve genç yeteneklere güvendiğini dile getirdi.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Christian Nimmervoll
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Wolff: "Yaşadığımız sorunların sebebi personel ayrılığı değil"
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Alman otomobil üreticisi, Formula 1'in turbo hibrit motorlar dönemindeki en zorlu sezonunu geçiriyor ve dalgalanma sorunları nedeniyle W13'ü tasarladıkları şekilde çalıştıramıyor.

Yaşanan bu zorluklar, takımı şampiyonada dezavantajlı duruma düşürdü ve bu yıl Ferrari ile Red Bull arasındaki mücadeleye dahil olmak için hızlı bir geri dönüşe ihtiyaçları var.

Son yıllarda motor departmanının başında bulunan ve turbo hibrit motorlar dönemindeki başarının mimarlarından olan Andy Cowell, Alman üreticideki görevini bıraktı. Teknik direktör James Allison ise farklı bir role geçiş yaptı. Şimdi yerlerinde yeni isimler var ve genel düşüncelerden birisi, bu değişikliklerin pozitif etki yaratmadığı yönünde.

Fakat Wolff, böyle bir düşünceyi desteklemiyor ve Mercedes'in personel değişikliklerinin, tüm takımlarda yaşanan standart bir süreç olduğunu dile getiriyor.

Wolff, Motorsport.com'a şöyle dedi: "Bu sadece normal bir süreç."

"Ross [Brawn] ayrıldı, ardından Paddy [Lowe] ayrıldı. Sonrasındaki altı ya da yedi yılda şampiyonluklar kazanmaya devam ettik. Sonra takıma James Allison geldi ve ayıca ön saflarda yer almayan pek çok kişi de var. Daha sonra Andy Cowell emekli oldu."

"Fakat bir yandan da arkada tüm bu genç yetenekler geliyor ve son birkaç yıldaki araçlar söz konusu olduğunda, oldukça belirleyici oldular."

"Şu anda geriye dönüp baktığımda kendi kendime 'bu gerçekten zarar vericiydi' dediğim bir ayrılık olmadı. Bu sadece normal bir değişim dönemi."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes'in deneyimli isimlerden bazılarını korumasına rağmen Wolff, şu anda takımda belirgin olan genç takviyesinden elde edilecek çok büyük değerler olduğu görüşünde.

"Takım fabrikalarını dolaşırken beni en çok memnun eden şey, çoğu insanın oldukça genç, yüksek eğitimli ve motivasyon dolu olması. Durumun şimdi olduğu gibi kalmasını istemiyorlar."

“Bu beni gerçekten olumlu bir düşünce yapısına itiyor. Takımda, bu çalışan kadrosundan daha iyisini hayal edemezdim. Bunu öylesine söylemiyorum, gerçekten inandığım için söylüyorum."

Mercedes'in şampiyonluk umutları, mevcut performans seviyeleri göz önüne alındığında zayıf görünse de, Wolff henüz şampiyonluktan vazgeçme niyetleri olmadığını söylüyor.

"Pes etmeyi istemiyorum. Bu sporun sevdiğim yanı her şeyin her zaman kitabına uygun gitmemesi."

"Yarışlar tamamen farklı olabilir. Bir pistte birinci/ikinci olabilir, bir sonraki yarışta yarış dışı kalabilirsin. Yani durumun ne kadar hızlı değiştiğini görüyoruz."

"Şu anda ön tarafla aradaki farkı kapatmak kesinlikle kolay değil ama araçla ilgili bazı şeyleri yoluna koymayı başarabilirsek, o zaman bu araçla en öndekilerle savaşabileceğiz. Yani durum göründüğü kadar kötü değil."

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