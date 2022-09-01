Wolff: "Yaşadığımız sorunları çözmek için çok çalışıyoruz"

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Mercedes, yaz arasından önce gösterdiği performanstan ötürü Belçika GP'nin favorilerinden birisi olarak görülüyordu ancak durum böyle olmadı.

Alman üretici, tek turda çok yavaştı ve cuma hem de cumartesi günü saf hız anlamında epey geride kaldı.

Yarış daha iyi görünseler de galibiyet mücadelesinde yer alamadılar ve Lewis Hamilton finiş göremezken, George Russelll dördüncü oldu.

Bu hafta sonu yapılacak Hollanda GP öncesinde konuşan Mercedes patronu Toto Wolff, Belçika GP'de yaşananların kendilerini daha iyi yapacağını söyledi.

Wolff, "Belçika yarışı ekibimiz için zor geçti ancak böyle hafta sonları daha iyi odaklanmamızı sağlıyor."

"Hafta sonu boyunca inişler ve çıkışlar vardı. Cuma ve Cumartesi günü büyük bir hız kaybı yaşadık ve yarışta Lewis ilk turda yarış dışı kalırken, George podyum için mücadele etti."

"Spa'da yaşadığımız sorunları çözmek için gerçekten çok çalışıyoruz. Neyse ki çok fazla beklememize gerek yok. Bu deneyimi, birkaç gün içinde bu sorunları daha iyi anlamak için kullanacağız. Geriye kalan yarışlarda önemli olan şey, bu yıl ve gelecek yıl için en iyi sonuçları almak adına mümkün olan en iyi şekilde öğrenmek."

"Zandvoort dar virajları ve zorlu karakteriyle, eski tarz bir pist. Geri dönmeyi ve bu yılki aracımızla mücadeleye atılmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images