Wolff: "Yaşadığı zorluklar Hamilton'ı daha da güçlendiriyor"

Hamilton zorlu bir çocukluk dönemi geçirdi ve motor sporlarında yer alabilmek için çok çalışmak zorunda kaldı.

Bazen siyahi olması nedeniyle zorbalığa uğrayan Hamilton, tüm zorlukların üstesinden gelerek Formula 1'e girdi ve şimdi tüm zamanların en başarılı F1 sürücüsü konumunda yer alıyor.

Toto Wolff, yaşadığı tüm deneyimlerin ve özellikle küçüklüğünde karşılaştıkları zorlukların, kendilerini güçlendirdiğini söylüyor.

Wolff, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'da şöyle diyor: "Lewis, küçükken, karting pistinde hakaretlere uğradı."

"Beyaz ebeveynler, çocuklarının Hamilton ile ilişki kurmasına izin vermedi."

"Bu onun üzerinde büyük bir iz bıraktı. Yarış onun için çıkış noktasıydı ve hâlâ da öyle."

Wolff kendisinin de zor bir çocukluk geçirdiğini ve bu nedenle İngiliz pilotla çok iyi empati kurabildiğini belirtti.

'Bu tür deneyimler bizi güçlendirdi. Hayat zorlaştığında, bunun üstesinden gelebiliyoruz ve böyle anlarda elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

"Duygusal bir Sibirya'dan geliyorsanız, dünyanın her yeri size güzel gelir."

Wolff'a göre zor yıllar bazıları üzerinde olumsuz etki bırakabileceği gibi olumlu etki de bırakabilir.

Avusturyalı, "Böyle zamanlar, bazı insanların içindeki en iyiyi ortaya çıkarır."

"Başarılı insanların her zaman yanlarında böyle bir yük taşıdığını söylemek istemem ama bu, bende ve çevremdeki başarılı insanlarda önemli bir rol oynuyor." dedi.

Lewis Hamilton