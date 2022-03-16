Wolff, yaşadığı ruhsal sıkıntılardan bahsetti

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Wolff, Formula 1'deki yüksek konumu ve halkın gözü önünde olması nedeniyle üzerinde baskı olduğu için, bazen ruhsal anlamda sıkıntılar yaşadığını açıkladı.

Mercedes CEO'su, sıkıntılarını itiraf ettiği için bunun utanç verici olduğuna dair damgalanmaktan korkmadığını ve terapi almanın sadece zor zamanlarda yardımcı olmakla kalmayıp, kendisinin en iyi halini ortaya çıkarmasını da sağladığını söyledi.

Wolff, The Times'a şöyle konuştu: "Göz önünde olup her şeye sahipmiş gibi görünen ancak sıkıntılar yaşayan insanlar olarak, yardım aldığımızı ve bunun normal olduğunu söylemenin görevimiz olduğunu düşünüyorum."

"2004'ten beri bir psikiyatriste gidiyorum. Sanırım 500 saatten fazla terapi aldım. Ruhsal olarak sıkıntılar yaşadım ve hâlâ yaşıyorum."

"Yardım almak, problemlerimi aşmam için bir yöntem oldu ve kullanmadığım potansiyelime ulaşmamı sağladı. Bu konuda damgalanmakla ilgili hiçbir problemim olmadı."

"En başarılı insanlardan bazıları çok ama çok duygusallar. Bu, çok hassas oldukları anlamına geliyor."

Ruhsal problemler, son yıllarda sporda daha çok konuşulan bir konu haline geldi. McLaren pilotu Lando Norris de, başlarda Formula 1 sürücüsü olmanın güçlükleri ile baş etmekte zorlandığını ve bu yüzden ruhsal sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Norris yakın zamanda, internetteki trollere "gülüp geçmek" için elinden geleni yapsa da, doğal olarak hâlâ negatif yorumlardan ve sosyal medyada karşılaştığı tehditkar mesajlardan etkilendiğini söyledi.

Norris, "Bu sadece yaşadığımız dünyanın talihsiz bir gerçeği."

"Takım ve F1 olarak bu tür şeyleri daha iyi hale getirmek ve bu insanlardan kurtulmak için çok fazla şey yapılıyor." dedi.