Formula 1 Meksika GP

Wolff: "Yarışta bambaşka bir mücadele izleyeceğiz"

Meksika GP sıralama turlarının ardından konuşan Toto Wolff, araçlar arasındaki kıl payı farklara dikkat çekerek yarış stratejisine odaklandıklarını vurguladı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 1 Kas 2026 11:30

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Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Meksika Grand Prix'si sıralama turlarında tur zamanlarının birbirine inanılmaz yakın olduğunu belirten Mercedes takım patronu Toto Wolff, seans sonrası yaptıkları değerlendirmede lastikleri doğru çalışma aralığına getirmenin ve hazırlık turlarını doğru yönetmenin kritik bir rol oynadığını dile getirdi.

George Russell ve Kimi Antonelli ile farklı sıralama stratejileri denediklerini ifade eden Wolff, pazar günkü yarış öncesinde start performansı, doğru strateji ve lastik yönetiminin zaferin belirleyicisi olacağının altını çizdi.

Sıralama seansındaki hassas dengeleri ve yarış beklentilerini değerlendiren Wolff, şu ifadeleri kullandı: "Pistte tur zamanları bugün inanılmaz derecede birbirine yakındı. Lewis ve George arasındaki fark muhtemelen pist üzerinde 50 santimetreden fazla değildi, bu da marjların ne kadar hassas olduğunu açıkça gösteriyor.”

Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Yine de genel olarak bizim açımızdan zorlu bir seans geride kaldı. Lastikleri doğru çalışma aralığına getirmek gerçekten de son derece güçtü ve yol tutuşu çok hızlı bir şekilde düşüyordu, bu yüzden hazırlık turlarını doğru ayarlamak büyük önem taşıyordu.”

“George en hızlı turunu bir hazırlık turu atmadan elde ederken Kimi ile tamamen farklı bir yaklaşım belirledik. Bu durumu detaylıca incelemeli ve pistteki sonuçlarını değerlendirmeliyiz.”

“Pazar günkü yarışta bambaşka bir mücadele izleyeceğiz. Cuma günkü uzun tur denemelerindeki farklar, tıpkı bugünkü tek tur performansında olduğu gibi kıl payı seviyedeydi.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

“Dolayısıyla iyi bir start almak, doğru stratejiyi uygulamak ve lastik yönetimini kusursuz yapmak hayati önem taşıyacak.”

“Neyse ki mücadele edebileceğimiz güçlü pozisyonlardan start alıyoruz. Tüm odağımız her iki araçla da temiz bir yarış çıkarıp karşımıza çıkacak fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek olacak."

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- Motorsport.com Ekibi

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