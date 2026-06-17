Wolff: "Yarışı bitirememek gibi bir lüksümüz yok"

Pazar günkü Barcelona yarışında Antonelli, takım arkadaşı George Russell'ı geçerek ikinciliğe yükselmişti. Ancak bu ataktan kısa bir süre sonra İtalyan pilotun W17'si, güç ünitesi kaynaklı olduğundan şüphelenilen bir arıza nedeniyle aniden kapandı.

Hem Antonelli hem de Russell, mekanik arızalar yüzünden bu sezon çok kritik puanlar kaybetti, nitekim Russell da geçtiğimiz ay Kanada Grand Prix’sini lider götürürken yarışa veda etmişti. Fabrika takımının yaşadığı bu sorunların yanı sıra, Mercedes motoru kullanan McLaren, Alpine ve Williams takımları da 2026 sezonunun ilk bölümünde benzer problemlerle karşı karşıya kalmışlardı.

Sky Sports F1'e konuşan Avusturyalı takım patronu Toto Wolff, Mercedes'in mevcut dayanıklılık sorunlarına dikkat çekti. Wolff, Antonelli’nin Barcelona-Katalonya Grand Prix’sinin son bölümünde yarış dışı kalmasının ardından, bu problemlerle "şampiyonluk mücadelesi veremeyeceklerini" söyledi.

Wolff, "Eğer her iki yarışta bir, araçlardan biri böylesine büyük puanlar kaybediyorsa şampiyonluk için mücadele edemeyiz. Önce biri, sonra diğeri... Birinci bitirmek için öncelikle yarışı bitirmeniz gerekir. Bu durum kesinlikle kabul edilebilir değil."

"Yarış dışı kalmanın sizden bir anda 25 puan kopardığını görüyorsunuz ve bu durum şampiyonluk yarışını tamamen açık hale getiriyor. Bu yüzden yarışı bitirememek gibi bir lüksümüz yok."

"Araca ve güç ünitesine performans yüklemeye devam etmeli, hata yapmamalı, strateji konusunda akıllıca davranmalı ve tamamen yarışın içinde kalmalıyız.” dedi.

Antonelli’nin İspanya'da yarış dışı kalmasıyla birlikte, Ferrari'yle ilk zaferini elde eden Lewis Hamilton aradaki puan farkını 41'e indirdi ve zirve rekabeti epeyce kızıştı. Şampiyona üçüncüsü olan Russell'ın ise lider takım arkadaşı Antonelli ile arasında hala 50 puan fark bulunuyor.

Mercedes, Russell’ın Montreal’deki arızasının nedenini henüz tam olarak çözebilmiş değil. İngiliz pilotun bataryası, güncel olarak deniz yoluyla Brackley’deki fabrikaya gönderilme aşamasında. Takım, Antonelli’nin yarış dışı kalma nedenini de henüz net bir şekilde belirleyemedi.

Wolff, "Arızanın nedenini henüz bilmiyoruz. Daha önceki sorunların çoğu batarya kaynaklıydı ancak hepsi farklı arızalardı, yani her zaman aynı sorunla karşılaşmadık. Bu yüzden bunun ne olduğunu anlamamız gerekiyor."

"Fakat semptom, George’un Montreal’deki aracıyla oldukça benzerdi. Araç bir anda kendini kapattı. Bunun bir daha tekrarlanmamasını sağlamak adına konuyu çok derinlemesine araştıracağız.” dedi.