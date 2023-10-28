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Formula 1 Mexico City GP
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Wolff: "Yarışı 25 sn geride tamamlamaktansa, diskalifiye riski almayı tercih ederim"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, taban plaka tahtasının kuralların belirlediği limitten daha fazla aşınmasından dolayı Amerika Grand Prix’sinden diskalifiye edilmişti. Konu hakkında açıklama yapan Wolff, Lewis Hamilton’a yarış kazandırmak için diskalifiye riskini göze alabileceklerini söyledi.

Editör Fırat Kocaman
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Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton’un yarış kazanması için araç ayarlarında temkinli bir yaklaşım yerine limitleri zorlayacaklarını söyledi.

Lewis Hamilton, Amerika Grand Prix’sinde Mercedes aracından beklenmeyecek şekilde yüksek tempoda bir performans göstermişti. Mercedes’in aracının büyük gelişiminin taban kuralı ihlalinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı tartışma konusu olsa da takım patronu Toto Wolff, agresif ayarları uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

Austin’de yapılan Amerikan Grand Prix’sinin Sprint formatında olması tüm takımların işini zorlaştırdı. Araçlar tek bir antrenman seansı sonrası kapalı park alanına alındı. Pistin tümsekli yapısının araç ayarlarını nasıl etkileyeceği büyük bir soru işaretiydi.

Araçtaki ayar tercihleri hakkında konuşan Toto Wolff, Sprint yarışından sonra Hamilton’un aracının limitte bir ayarda olduğunun farkında olduklarını söyledi. 

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60

Aracın kuralları ihlal etmemesi umuduyla bir tür kumar oynadıklarını kabul eden Wolff, "Sprint yarış haftalarının en büyük zorluğu, araç cuma akşamı kapalı park alanına girdikten sonra ayarları değiştirememeniz."

"Cumartesi günü araca baktığımızda aracın limitte ayarlandığını fark ettik ancak ufak bir farkla olası bir cezadan kurtulabileceğimizi düşündük."

"Yarışı liderden 25 saniye geride üçüncü sırada bitirmektense yarışı kazanmak için çabalamayı, araç performansının tümünü piste yansıtmayı ve diskalifiye edilmeyi tercih ederim. Gerekirse haftanın her günü diskalifiye edilmeyi tercih ederim." dedi.

Yarışı ikinci sırada bitiren Hamilton’ın diskalifiyesinin ardından Lando Norris, klasmanda ikinci sırayı aldı, Carlos Sainz ise podyumun son basamağını kaptı.

FIA’nın yarış sonrası incelemelerinin sadece dört araçta yapılması ise tartışmalara neden oldu. Meksika Grand Prix’si öncesi konuşan Wolff, FIA’nın daha fazla aracın tabanını incelemesi halinde gridin neredeyse yarısının diskalifiye edileceğini iddia etti.

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