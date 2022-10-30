Wolff, "Yarış yeniden başlasaydı belki de farklı bir lastik seçerdik"

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Sıralama turlarında çok hızlı görünen Mercedes, 2. ve 3. sıralardan başladıkları yarışın ilk turlarında özellikle Hamilton ile çok iyi bir tempo tutturmuş ve lider Verstappen'in farkı 2 saniyeden yukarıya çıkarmasına izin vermemişti.

Ancak orta hamur tercih etmelerine rağmen Hamilton'ı Verstappen'den sadece 4 tur sonra pite alan ve Red Bull'un iki pit tercih edeceğini düşünerek sert hamura geçen takım, bu tercihle birlikte galibiyet savaşının dışında kaldı.

Öte yandan yarışa orta hamurla başlayan ancak 40. turdan sonra pite gelen Daniel Ricciardo ise yumuşak hamurla çok iyi bir tempo tutturdu ve tüm rakiplerini rahatça geçerek mücadeleyi 7. sırada tamamlamayı başardı.

Yarışın ardından konuşan Wolff, mümkün olan en iyi stratejiyi yaptıklarını, ancak herkesin yumuşak hamuru hafife aldığını söylüyor.

Wolff, "Geçmişe bakınca yanlışları yargılamak daha kolaydır, ancak yarış sırasında orta hamurdan sert hamura geçiş yapmak doğru strateji gibi görünüyordu, asıl sürpriz orta hamurun bu kadar dayanabilmesi oldu."

"Ancak geriye dönüp baktığımızda şunu da demeliyim; eğer yarışa yeniden başlasaydık, belki de farklı bir lastik seçimi yapardık. Örneğin orta hamurla devam edip sonra yumuşak hamurla 30 tur atmayı deneyebilirdik. Bu stratejinin dayanıp dayanmayacağı belirsizdi, Daniel ile mümkün olduğunu gördük."

"Mesele şu ki biz yarışçıyız ve önümüzde başkasını görür görmez onu geçmek istiyoruz. Bu nedenle her zaman hayal kırıklığı içindeyiz, ancak oldukça uzun bir yoldan geldik ve bu noktaya kadar geldik. Bir kez daha kazanmak için, çifte podyumlar için yarışıyoruz -Ferrari ise arkamızda."

"Bu yüzden alçakgönüllü kalmalı ve yıldızlara ulaşmaya devam ederken başardıklarımızı unutmamalıyız." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Öte yandan Wolff, uzun süre pistte kalıp yumuşak hamura geçseler dahi Red Bull ile mücadele etmenin kolay olmayacağını kabul ediyor.

Wolff, "Mükemmel bir strateji uygulasak dahi onları geçebileceğimizi sanmıyorum, nitekim böyle bir durumda ters strateji uygulayabilirlerdi. Ancak farklı bir strateji uygulamamız durumunda daha da yakın olabilirdik."

"Simülasyonlara göre bu yılki en büyük galibiyet şansımız buydu. Yine de daha iyiye doğru eğilim gösteriyor, diğerleriyle rekabet edebiliyoruz."

"Bu hafta sonu yaptıklarımızdan dolayı ekibimle gerçekten gurur duyuyorum. Pek çok şey denedik, motor ekibi de maksimum performans sağlamak için gerçekten sınırları zorladı." dedi.