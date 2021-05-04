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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Wolff, yarış ortasında Bottas ile konuştuğu radyo mesajlarını gözden geçirecek

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Toto Wolff, Portekiz Grand Prix'sinde yarış devam ederken Max Verstappen ile arayı kapatmaya başlayan pilotu Valtteri Bottas ile konuşmasının ardından, ileride tekrar takım radyosunda konuşup konuşmayacağını düşüneceğini dile getirdi.

Wolff, yarış ortasında Bottas ile konuştuğu radyo mesajlarını gözden geçirecek

Valtteri Bottas'ın geçtiğimiz sene yarışlar esnasında daha çok geri bildirim istediğini belirtmesinden bu yana, Mercedes takım patronu Toto Wolff'un birkaç yarış içerisinde Fin pilot ile konuştuğunu ve ona motive edici mesajlar ilettiğini duymuştuk.

Geçtiğimiz Pazar gerçekleştirilen Portekiz Grand Prix'sinde, Bottas, 2. sıradaki Red Bull pilotu Max Verstappen'i yakalamaya başlamıştı. Bu esnada Wolff radyodan ona, ''Onu avla Valtteri, pistteki en hızlı araçsın'' demişti.

Fakat Bottas, motorundaki bir sensör sorunu nedeniyle 5 saniye kadar kaybetmişti ve damalı bayrağı 3. sırada görmüştü.

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 Wolff, takım radyosundan yarışa dahil olmayı sevdiğini belirtse de bu mesajın Bottas'ın temposunun artmasını sağlamadığını belirterek, gelecekte radyodan konuşup konuşmayacağını gözden geçireceğini belirtti.

Konu hakkında konuşan Wolff, ''Bu radyo mesajları hakkında konuşmuştuk ve bu mesajları seviyorum çünkü bu konularda çok tutkuluyum.''

''Bu mesajların işe yaradığını düşünüyordum ancak bugün yaramadı. Belki de gelecek sefere artık çenemi kapamam ya da onunla bu mesajlar hakkında konuşmam gerek.''

''Onunla tekrardan konuşmam gerek. O, mental açıdan çok güçlü. Imola'dan sonra kendini nasıl toparladığını gördünüz.''

''O, Max'ı yakalıyordu, onu avlamak üzereydi ama ben radyodan konuştuktan sonra ikili arasındaki fark sabitlendi. Bu yüzden belki de bu mesajları bırakmam gerek.'' ifadelerini kullandı.

Bottas ise yarıştan sonra verdiği demeçlerde, Wolff tarafından böyle motive edici mesajlar almayı her zaman sevdiğini belirtmişti.

Fin pilot, ''Radyoyu açıp bana çoğu zaman bir şeyler söylediği olmuştu.''

''Bu mesajlar her zaman destekleyici ve onun bana olan desteğini gösteriyor.''

''Elbette, pistte olduğum her an elimden gelen her şeyi yapıyorum ama evet, mesajlar güzel.'' dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, passes his pit board

Valtteri Bottas, Mercedes W12, passes his pit board

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Can Çarpıcı

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