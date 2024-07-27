Wolff: "Yarış McLaren, Mercedes ve Verstappen arasında geçecek"

Lewis Hamilton, pazar günkü yarışa üçüncü başlarken, George Russell altıncı cepten start alacak.

Seansın ardından konuşan Toto Wolff şöyle dedi: "Seanstan memnunum. Tempo gayet iyiydi. Bu koşullarda doğru yapmaktan ziyade yanlış yapmak daha kolay."

"Erken çıktık ve ihtiyatlı bir rota izledik. Leclerc'in yaptığını yapsaydık muhtemelen pole pozisyonundan başlayabilirdik."

"Biz, son bölümde daha şiddetli yağmur bekledik ve son yeni hamurumuzu başlangıçta kullandık. Oysa Leclerc seansın sonunda kuru zemin olacağını düşündü. Sonunda o haklı çıktı."

"Görünüşe bakılırsa yarın kuru zeminde geçecek. Bu yüzden yarışın McLaren pilotlarıyla olacağına inanıyoruz. Sonrasında bakarsanız Verstappen de arkadan mücadeleye gelir."

"Dün birkaç şeyi yanlış yaptığımızı biliyoruz. Baş mühendisimiz Andrew gece bir şeyler buldu. Araçta bunları değiştirdik ve durumu iyileştirdik. Bugün sürücüler mevcut durumun çok daha iyi olduğunu söylediler.

"Dün zordu, bugün iyiydi. Umarım bu durum devam eder."

"Fakat dediğim gibi dün kuru zeminde McLaren çok hızlıydı ve yarın sanırım yarın da aynısı olacak. Sıralama nasıl olur bilmiyorum ama sanırım McLaren, Mercedes ve Verstappen'i -önde- göreceğiz."

Ferrari sorulduğunda Wolff, "Dün kuru zeminde o kadar iyi değillerdi fakat Leclerc'i yabana atamazsınız. Bugün yeni set lastiğe sahiplerdi ve son bölümde daha fazla yağmur yağmayacağına dair kumar oynadılar. Sonunda bu tuttu." cevabını verdi.

Russell'ın tempo sorulduğunda Wolff şöyle yanıt verdi: "Küçük hatalar vardı."

"Sektör zamanında 0.2 saniye daha hızlıydı ve sonra aniden 0.2 saniye geriye düştü. Neler olduğunu analiz etmek zorundasınız. Fakat Lewis bugün daha hızlıydı."