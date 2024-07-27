Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Belçika GP

Wolff: "Yarış McLaren, Mercedes ve Verstappen arasında geçecek"

Mercedes patronu Toto Wolff, pazar günkü yarışta McLaren ve Mercedes pilotları dışında Max Verstappen'in galibiyet için çekişeceği görüşünde.

Ezel Tan
George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Lewis Hamilton, pazar günkü yarışa üçüncü başlarken, George Russell altıncı cepten start alacak.

Seansın ardından konuşan Toto Wolff şöyle dedi: "Seanstan memnunum. Tempo gayet iyiydi. Bu koşullarda doğru yapmaktan ziyade yanlış yapmak daha kolay."

"Erken çıktık ve ihtiyatlı bir rota izledik. Leclerc'in yaptığını yapsaydık muhtemelen pole pozisyonundan başlayabilirdik."

"Biz, son bölümde daha şiddetli yağmur bekledik ve son yeni hamurumuzu başlangıçta kullandık. Oysa Leclerc seansın sonunda kuru zemin olacağını düşündü. Sonunda o haklı çıktı."

"Görünüşe bakılırsa yarın kuru zeminde geçecek. Bu yüzden yarışın McLaren pilotlarıyla olacağına inanıyoruz. Sonrasında bakarsanız Verstappen de arkadan mücadeleye gelir."

"Dün birkaç şeyi yanlış yaptığımızı biliyoruz. Baş mühendisimiz Andrew gece bir şeyler buldu. Araçta bunları değiştirdik ve durumu iyileştirdik. Bugün sürücüler mevcut durumun çok daha iyi olduğunu söylediler.

"Dün zordu, bugün iyiydi. Umarım bu durum devam eder."

"Fakat dediğim gibi dün kuru zeminde McLaren çok hızlıydı ve yarın sanırım yarın da aynısı olacak. Sıralama nasıl olur bilmiyorum ama sanırım McLaren, Mercedes ve Verstappen'i -önde- göreceğiz."

Ferrari sorulduğunda Wolff, "Dün kuru zeminde o kadar iyi değillerdi fakat Leclerc'i yabana atamazsınız. Bugün yeni set lastiğe sahiplerdi ve son bölümde daha fazla yağmur yağmayacağına dair kumar oynadılar. Sonunda bu tuttu." cevabını verdi.

Russell'ın tempo sorulduğunda Wolff şöyle yanıt verdi: "Küçük hatalar vardı."

"Sektör zamanında 0.2 saniye daha hızlıydı ve sonra aniden 0.2 saniye geriye düştü. Neler olduğunu analiz etmek zorundasınız. Fakat Lewis bugün daha hızlıydı." 

Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG F1 Takımı

Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG F1 Takımı

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber McLaren, yarış temposu için sıralama turlarını 'feda etmiş'
Sonraki haber Verstappen: "Spa'daki sim yarışımı eleştirenler, şimdi s**tir olup gidebilirler"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Verstappen: "İlk sıradan başlasaydık galibiyet için çekişirdik"

Verstappen: "İlk sıradan başlasaydık galibiyet için çekişirdik"

Formula 1
Belçika GP
Verstappen: "İlk sıradan başlasaydık galibiyet için çekişirdik"
Hamilton: "Strateji doğru yapılsaydı, Russell benim yarışıma dahil olmazdı"

Hamilton: "Strateji doğru yapılsaydı, Russell benim yarışıma dahil olmazdı"

Formula 1
Belçika GP
Hamilton: "Strateji doğru yapılsaydı, Russell benim yarışıma dahil olmazdı"
Leclerc: "Mutlu değilim çünkü önümüzde Red Bull değil, Mercedes var"

Leclerc: "Mutlu değilim çünkü önümüzde Red Bull değil, Mercedes var"

Formula 1
Belçika GP
Leclerc: "Mutlu değilim çünkü önümüzde Red Bull değil, Mercedes var"

Son Haberler

Spa'nın ardından Perez'in koltuğu tehlikede mi?

Spa'nın ardından Perez'in koltuğu tehlikede mi?

F1 Formula 1
Belçika GP
Spa'nın ardından Perez'in koltuğu tehlikede mi?
Hamilton: "Russell diskalifiye edildiği için üzgünüm"

Hamilton: "Russell diskalifiye edildiği için üzgünüm"

F1 Formula 1
Belçika GP
Hamilton: "Russell diskalifiye edildiği için üzgünüm"
Wolff: "Russell'dan özür dilemeliyiz"

Wolff: "Russell'dan özür dilemeliyiz"

F1 Formula 1
Belçika GP
Wolff: "Russell'dan özür dilemeliyiz"
Verstappen: "İlk sıradan başlasaydık galibiyet için çekişirdik"

Verstappen: "İlk sıradan başlasaydık galibiyet için çekişirdik"

F1 Formula 1
Belçika GP
Verstappen: "İlk sıradan başlasaydık galibiyet için çekişirdik"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye