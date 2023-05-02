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Wolff: "Yaptığımız görev değişimi herkes için daha iyi olacak"

Toto Wolff, James Allison ve Mike Elliott'un rollerinin değiştirilmesinin takıma yarar sağlayacağını söyledi.

Zeynep Taş
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Wolff: "Yaptığımız görev değişimi herkes için daha iyi olacak"

Mercedes, Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde Allison'ın tam zamanlı olarak takımda teknik direktör rolüne geri döneceğini, Elliott'ın ise baş teknik sorumlu olacağını açıkladı. 

Bu durum, takımın bu değişiklikle ne kadar gelişeceği konusunda merak uyandırdı. 

Allison, yeniden yapılanmanın etkilerini görmenin zaman alacağını belirtse de; takım patronu Wolff yapılan değişikliklerin takımı eskisinden daha iyi bir konuma getireceğini düşünüyor.

Wolff, Allison hakkında Sky Sports F1'e şunları söyledi: "Kesinlikle ilham verici ve doğal bir lider. Uzun süredir bu işi yapıyor, ona güveniyoruz."

"Tam zamanlı olarak geri dönebilmesi iyi bir şey, yıllar önce böyle bir durum söz konusu değildi. Bence yaptığımız iş değişimi her ikisi için de çok daha iyi olacak. Bazen sadece öğrenmeniz gerekir."

İki rolün isim olarak birbirine benzemesiyle birlikte Wolff'tan ikisi arasında tam olarak neyin değişeceğini açıklaması istendi.

James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG, in the team principals Press Conference

James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG, in the team principals Press Conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Wolff, "Basit şekilde, teknik direktör meydanda askerleriyle birlikte savaşan gladyatördür." 

"Baş teknik sorumlu ise atın üzerinde meydana bakan ve stratejik kararları ve yönü veren Sezar'dır ve o da Mike." dedi.

Lewis Hamilton takımın bu sezonki performansıyla ilgili görüşlerini açıkça dile getirdi ancak Bakü'de yılın en düşük sonucunu elde etmesine rağmen Mercedes'in gidişatı hakkında olumlu konuştu.

Takım patronuna, yedi kez Dünya Şampiyonu pilotun takıma yönelik daha önceki eleştirilerinin teknik değişikliklerle bir ilgisi olup olmadığı soruldu.

Wolff, "Hayır, bu bir takım kararı. Pilotlarla ya da başka biriyle ilgisi yok." 

"Mike ve James takım için en iyisinin ne olacağını konuştular ve sonra gelip, 'Biz bunu düşündük. Sizin fikriniz nedir?' dediler." yanıtını verdi.

Mike Elliott, Technology Director, Mercedes-AMG, in a Press Conference

Mike Elliott, Technology Director, Mercedes-AMG, in a Press Conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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