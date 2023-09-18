Wolff: "Yaptığı hata Russell'ın aklına kazınacak"
Mercedes takım patronu Toto Wolff'a göre, George Russell'ın Singapur Grand Prix'sinin son turunda yaptığı hata Britanyalı pilotun aklına kazınacak.
Taze orta hamurlarla Russell, yarışın son aşamalarında Carlos Sainz ve Lando Norris'i geçerek yarışı kazanmayı hedefliyordu.
Ancak bunu başaramadı ve son turda 10. virajda bariyerlere çarparak podyum pozisyonunu da kaybetti.
Bu hataya rağmen Wolff iyimserdi ve bunu, Russell'ın gelecekteki atakları için 'büyük bir öğrenme fırsatı' olarak gördüğünü belirtti.
Wolff, "Kazanmaya çalıştık ama kazanamadık. Yine de pilotların ve strateji ekibinin bunu bir an için mümkün kılması çok güzeldi."
"En kötü ihtimalle ikinci ve beşinci oluruz, en iyi ihtimalle kazanırız ve birinci ve ikinci oluruz diye düşünmüştük."
"George için üzgünüm çünkü %99.99 harika bir hafta sonu geçirdi. Ancak bir anlık konsantrasyon eksikliğiyle bariyerlere çarptı ve olan oldu."
Jerome d'Ambrosio, Driver Development Director, Mercedes-AMG, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, watch the monitors
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
"Ona şöyle dedim: 'Bunun bir zafer ya da şampiyonluk için yarışırken olmasındansa şimdi olmasını tercih ederim."
"Yaptığı bu hata onun aklına kazınacak." dedi.
Russell'ın hatası Hamilton'a Britanya GP'sinden bu yana ilk podyumunu kazandırırken, yedi kez Dünya Şampiyonu bu yıl beşinci kez ilk üç derecesini elde etti.
Wolff, yarışı kazanamamasına rağmen Hamilton'ın zorlu bir sıralama turundan sonra toparlanmayı başarmasından memnun olduğunu söyledi.
"Lewis zor bir cumartesi günü geçirdi ve toparlandı. Sonunda çok hızlıydı, podyumu hak etti."
"Genel olarak performanstan memnunum, aracın tüm hafta sonu nasıl olduğu konusunda mutluyum ve elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum."
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