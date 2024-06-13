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Formula 1

Wolff: "Yapbozun eksik parçasını bulduk ve yerine koyduk"

Toto Wolff, Mercedes'in W15'in hızını açığa çıkarmak için eksik parçayı bulduğuna ve bu parçayı yerine koyduğuna inanıyor.

Neva Ünsaldı
Güncel:
Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG F1 Takımı

Yeni bir araç geliştiren Mercedes, yan panel şekillerini yeniden düzenledi, kokpit pozisyonunu 10 cm geri çekti ve geçen yılki çekme-çubuk süspansiyonunun yerine itme-çubuk arka süspansiyonunu tanıttı. Bu değişiklikler, önemli yeniliklerden sadece birkaçı.


Mercedes pilotları sezon öncesi testlerde "gerçek" bir yarış arabasından bahsetmiş olsalar da, sezonun açılış turlarında lider Red Bull'un gerisinde kaldılar ve aynı zamanda Ferrari ve McLaren'in de arkasına düştüler.

Pole man George Russell, Mercedes F1 W15, heads to the grid

Pole man George Russell, Mercedes F1 W15, heads to the grid

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images


Wolff, fabrika ve pist arasındaki uyum sorunlarını açıkladı ve daha fazla yere basma gücü bulduklarını, ancak bunun tur zamanlarına yansımadığını belirtti.


Son zamanlarda, Mercedes'in performansında belirgin bir yükseliş görülüyor. Monako Grand Prix'sinde W15'e yeni bir ön kanat takıldığında, Sky'dan Craig Slater, bunun takım için esnek ön kanatlar açısından bir "aydınlanma anı" olduğunu düşündü.


George Russell, Pazar günü yapılan Kanada Grand Prix'sinde Mercedes'in bu sezonki ilk Grand Prix podyumunu kazanırken, Lewis Hamilton da dördüncü sırada yer aldı ve bu, onun da en iyi sonucu oldu.
Wolff, bunu bulmacanın eksik parçasını bulmaya bağladı.


"Formula 1'de sihirli bir çözüm diye bir şey yok."


"Ve bu nedenle, neyin yanlış olduğunu sürekli olarak anlamak için çalıştık.


"Herkesin bu cevaptan bıktığını biliyorum, ancak arabaların performansını tersine mühendislikle çözemezsiniz. Red Bull'a bakıyoruz ve arabamızın böyle görünmesini istiyoruz. Gerçekten sorunların üzerinden geçmeniz gerekiyor.”


"Rüzgar tüneli ile pist arasında uyum sağlanamıyordu ve aracı sürmesi zordu, sürüş kalitesi iyi değildi, zıplama veya yere sürtme geri geliyordu.”


"Ve sonra yapbozda eksik olan şeyin ne olduğunu net bir şekilde gördük. Parçayı yerine koyduk ve bence şimdi her şey tamam." dedi Mercedes takım patronu.


Hamilton, Kanada Grand Prix'si öncesinde gelişmiş sürüş kalitesinden bahsetti ve yedi kez Dünya Şampiyonu, Mercedes'in bu yılki en büyük iyileşmesinin bu olduğunu düşünüyor.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, in the garage

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, in the garage

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images


Hamilton, "Bu yıla girerken en büyük iyileşme, sürüş kalitesi ve arabayı alçaltabilmek oldu, bu da diğerlerinin yapabildiği bir şeydi."


"Ve sonra viraj girişlerindeki istikrar…”


"Araba, son birkaç yıla göre çok daha öngörülebilir, özellikle bu yıl. Bu yüzden virajlara daha kararlı girebiliyoruz.”

"Ama viraj dengesi konusunda eksik kalıyoruz, bazıları bu konuda büyük bir adım attı. İşte üzerinde çalıştığımız şey bu." dedi.

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