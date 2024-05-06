Wolff yanıt verdi: "Mintzlaff neden bahsediyor bilmiyorum"

Mercedes'in patronu Toto Wolff, Miami Grand Prix hafta sonunda Mintzlaff'ın sert açıklamalarına maruz kalmıştı.

Red Bull CEO'su Mintzlaff, Toto Wolff'un Max Verstappen ile kamuoyu önünde flört etmesinin “doğru olmadığını” söyledi.

Mintzlaff Bild Am Sonntag'a şunları söyledi: “Toto Wolff'un ve diğer takımların yıllarca geride kaldıktan sonra yaşadığı baskıyı anlıyorum."

“Fakat Toto Wolff kendi zorluklarına odaklanmalı; önlerinde yeterince problem var."

“Ayrıca bana göre bunun saygıyla da ilgisi var. Diğer takımların personeli hakkında konuşup durursam bu hoş ya da doğru olmaz."

Wolff ise söylenenlerden hiç etkilenmedi ve Mintzlaff'ın söylediklerinin kendisiyle alakası olmadığını öne sürdü.

Wolff şöyle konuştu: “Bu adamın ne hakkında yorum yaptığını bilmiyorum. Benim için hiçbir önemi yok.”

Oliver Mintzlaff, Managing Director, Red Bull GmbH Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes'in bu hafta Verstappen ve temsilcileriyle olası 2025 anlaşmasını görüşmek üzere toplantı ayarladığına dair söylentiler var.

Bunu daha önce yalanlayan Wolff, sürücü pazarındaki gelişmeleri takip etmeye devam ettiklerini de doğruladı.

“Her zaman çok sayıda toplantı oluyor. İkinci sürücü hakkında kesin bir şey söyleyemem."

"Olasılıklar hakkında konuştuğumuzu düşünüyorum ve insanlarla satranç oynuyormuşuz gibi görünmek istemiyorum çünkü bunu yapmıyoruz."

“Acele etmemek, Max'in düşüncelerinin nereye vardığını görmek ve aynı zamanda diğer sürücüleri izlemek istiyoruz."

“Carlos bugün yine çok güçlüydü ve bu yüzden şu anda biraz gözlem modundayız.”

Mercedes için bir diğer seçenek de genç yetenek Andrea Kimi Antonelli.

Wolff, “Onunla ilgili çok fazla haber çıkarıldı fakat bu ona hiçbir fayda sağlamıyor çünkü F2 sezonuna konsantre olması gerekiyor."

“Kendisini hızlandırmak adına bizim için pek çok test yapıyor ve bence ikinci sürücü kararının alınmasına aylar olmasa da haftalar var."

"FIA'ya daha erken bir karar alınması için herhangi bir başvuruda bulunmadık.” dedi.