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Formula 1 / Son dakika

Wolff: “Yakıt akış sisteminin ihlali kurallara aykırı”

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Wolff: “Yakıt akış sisteminin ihlali kurallara aykırı”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
7 Kas 2019 10:49

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Ferrari’nin en son açıklanan FIA teknik direktifinde belirtilen yakıt akış sisteminden faydalanıyorsa, bunun kurallara aykırı olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz hafta sonu FIA, yakıt akış sensörü sistemi konusunda Red Bull’dan gelen soruşturma talebine cevap vermişti.

Bu soruşturma, bir takımın, rakibinin bu şekilde bir sisteme sahip olabileceğine inandığı ve durumu FIA ile test etmek istediği şeklindeki bir soruşturmaydı.

Nicolas Tombazis’den gelen teknik direktif, bu tür bir yaklaşımın kurallara aykırı olacağını açıkça netleştirdi.

Ferrari, Austin’de hayal kırıklığı yaşadığı bir hafta sonunu geride bıraktı. Bu da, takımın teknik direktifle beraber motorunu buna göre ayarlamak zorunda kaldığı spekülasyonlarına yol açtı.

Takım patronu Mattia Binotto ise, teknik direktifin, güç ünitelerinde bir şey değiştirmelerine sebep olmadığını söyledi.

Bu konuda Wolff, “Eğer biri teknik direktifin belirttiği bir şeyi yapıyorsa bu ihlal olurdu.”

“Ve teknik direktifin formüle edilme şekli, ciddi bir kural ihlaliyle ilgiliydi. Yani gri alanlarla ilgili bir konuşma bile yoktu.”

“Yarıştaki verilerle ilgili bir görüşme yaptık ve düzlük hızları son birkaç yarışa göre çok farklı gözüküyor. Bu, teknik direktifle mi yoksa başka bir sorunla mı ilgili bilmiyorum, çünkü Ferrari’nin neler yaptığına bakamayız.” ifadelerini kullandı.

Red Bull takım patronu Christian Horner ise, “Teknik direktif oldukça netti. Bu, birinin bir şey yaptığını doğrulamıyor, ancak biri bununla ilgili bir şey yapıyorsa bu illegal olurdu.”

“Güç ünitesi hem donanımsal hem de yazılımsal açıdan inanılmaz derecede karmaşık bir makine ve bizim istediğimiz netleştirmeler takımlar ve FIA arasında sürekli gerçekleşen standart şeylerdi.”

“Yani çaba harcamadan önce bunu netleştirmek her zaman iyidir.” dedi.

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Editör Adam Cooper

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