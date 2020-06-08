Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
24 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
30 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
38 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
52 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
58 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
80 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
101 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
108 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
122 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
137 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
144 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
158 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
171 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Wolff, Williams'tan tekrar hisse mi aldı?

paylaşım
yorumlar
Wolff, Williams'tan tekrar hisse mi aldı?
Ekleyen:
, редактор
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
8 Haz 2020 12:27

Son çıkan haberlere göre takım patronu Toto Wolff, eski takımı Williams'tan %5 hisse satın aldı.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, daha önce Mercedes'in hissedarıydı ve hatta takımın %30'luk hissesini elinde bulunduruyordu. 

2013 yılında Mercedes'te çalışmaya başladı ve bir yıl sonra hisselerinin çoğunluğunu sattı. Wolff, 2016'da Williams hisselerini tamamen satarken, sonrasında Mercedes'e konsantre oldu.

Ancak geçtiğimiz haftalarda Aston Martin'den hisse aldı ve şimdi bir kez daha Williams'tan hisse aldığı konuşuluyor.

Peter Windsor'un özel haberine göre Wolff, eski takımından %5 hisse satın aldı.

Şimdilik Mercedes'ten, Wolff'tan veya Williams'tan konuyla ilgili doğrulama ya da yalanlama gelmedi.

Eğer bu gerçekleşirse Wolff'un üç farklı takımda hissesi olacak.

 
Sonraki haber
"Leclerc, Raikkonen'in hızına Schumacher'in yaklaşımına sahip"

Önceki haber

"Leclerc, Raikkonen'in hızına Schumacher'in yaklaşımına sahip"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Williams
Editör Иван Матушкин

Çok Okunanlar

1
Formula 1

"Leclerc, Raikkonen'in hızına Schumacher'in yaklaşımına sahip"

2s
2
Formula 1

Mercedes de bütçe sınırı sonrası farklı serileri düşünüyor

3s
3
Formula 1

Wolff, Williams'tan tekrar hisse mi aldı?

19dk
4
Formula 1

Brown, Vettel-Leclerc arasında "hoş bir yıl" beklemiyor

5
Formula 1

Üreticiler, tezgah testlerinin kısıtlanmasıyla ciddi oranda tasarruf yapabilir

Son Videolar

Thinking Forward, Cyril Abiteboul 05:24
Formula 1

Thinking Forward, Cyril Abiteboul

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör 24:49
Formula 1

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1 43:47
Formula 1

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1

Son Haberler

Wolff, Williams'tan tekrar hisse mi aldı?
F1

Wolff, Williams'tan tekrar hisse mi aldı?

"Leclerc, Raikkonen'in hızına Schumacher'in yaklaşımına sahip"
F1

"Leclerc, Raikkonen'in hızına Schumacher'in yaklaşımına sahip"

Mercedes de bütçe sınırı sonrası farklı serileri düşünüyor
F1

Mercedes de bütçe sınırı sonrası farklı serileri düşünüyor

Rosberg: "Simülatörde çalışan pilotlar, sezon başladığında avantajlı olacak"
F1

Rosberg: "Simülatörde çalışan pilotlar, sezon başladığında avantajlı olacak"

Üreticiler, tezgah testlerinin kısıtlanmasıyla ciddi oranda tasarruf yapabilir
F1

Üreticiler, tezgah testlerinin kısıtlanmasıyla ciddi oranda tasarruf yapabilir

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.