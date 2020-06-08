Wolff, Williams'tan tekrar hisse mi aldı?
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Son çıkan haberlere göre takım patronu Toto Wolff, eski takımı Williams'tan %5 hisse satın aldı.
Mercedes takım patronu Toto Wolff, daha önce Mercedes'in hissedarıydı ve hatta takımın %30'luk hissesini elinde bulunduruyordu.
2013 yılında Mercedes'te çalışmaya başladı ve bir yıl sonra hisselerinin çoğunluğunu sattı. Wolff, 2016'da Williams hisselerini tamamen satarken, sonrasında Mercedes'e konsantre oldu.
Ancak geçtiğimiz haftalarda Aston Martin'den hisse aldı ve şimdi bir kez daha Williams'tan hisse aldığı konuşuluyor.
Peter Windsor'un özel haberine göre Wolff, eski takımından %5 hisse satın aldı.
Şimdilik Mercedes'ten, Wolff'tan veya Williams'tan konuyla ilgili doğrulama ya da yalanlama gelmedi.
Eğer bu gerçekleşirse Wolff'un üç farklı takımda hissesi olacak.
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|Иван Матушкин
Wolff, Williams'tan tekrar hisse mi aldı?
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