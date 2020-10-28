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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Williams'ın Russell kararı, politik ve ticari olacak"

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Wolff: "Williams'ın Russell kararı, politik ve ticari olacak"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör: Erwin Jaeggi
Çeviren: Abdullah Çelik

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, Williams'ın George Russell'ın geleceği hakkında vereceği kararın pilot yeteneklerine bağlı olmayacağını, "politik ve ticari" bir karar vereceklerini söyledi.

Geçen hafta çıkan haberlerde, Russell'ın Williams'taki koltuğuna gelecek sene Sergio Perez'in geçeceği iddia edildi.

Russell, çıkan iddialar karşısında bir endişesinin olmadığını çünkü Williams ile bir anlaşmasının olduğunu, bu iddiaların Red Bull'u baskı altına almak isteyen Sergio Perez'in menajerleri tarafından çıkarıldığını söylemişti.

Yarış hafta sonundan önce Russell'ın geleceğinin artık Mercedes'in kontrolünde olmadığını söyleyen Wolff, daha sonraki açıklamasında bu kararın performans bazlı yapılmayacağını vurguladı.

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Wolff, "George, Formula 1'de olmayı hak ettiğini kanıtladı. Bu yarışta yine orta grupta sağlam bir sürüş yaptı."

"Bu açıdan onunla ilgili kararın sürüş yeteneklerine göre alınacağını düşünmüyorum. Muhtemelen daha çok politik ve ticari bir karar olacak."

"Bu, takıma hangi alanda yardımcı olmak istediklerini değerlendiren Williams'ın sahiplerinin kararı olacak." 

"Williams'ın bağımsızlığına ve onların karar sürecine saygı duymalıyız. Onun iyi bir durumda olduğunu düşünüyorum." dedi.

 

Wolff, Russell'ın 2021 koltuğunu kaybetmesi halinde kendisini gelecek sene Mercedes ile mega bir test programına sokacaklarını ve yedek pilot yapacaklarını, ancak onun gridde kalacağını umduklarını söylemişti.

Russell, "Henüz yedek plan hakkında konuşmadık. O bana, 'Arkandayım' dedi ve gridde olacağımı, endişelenmemem gerektiğini söyledi."

"Bu yüzden bunlar benim için spekülasyon. Bunu diğer insanların beslediğini düşünüyorum."

"Her şey iyi olacak. Bir hafta geçmeden bu konuya takım tarafından % 100 açıklık kazandırılacağını düşünüyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell
Takımlar Williams
Editör Luke Smith

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