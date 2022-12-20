Wolff: "Williams'ın başarısı, en iyi Mercedes yarışının anahtarı"

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Mercedes patronu Toto Wolff, kısmen Williams'ın başarısı nedeniyle 2014 Avusturya Grand Prix'sini Formula 1'deki en unutulmaz yarışı olarak seçti.

Görev süresi boyunca 115 Grand Prix zaferi, sekiz takımlar ve yedi pilotlar şampiyonluğu elde etmesine rağmen Wolff'un seçimi Mercedes'in sadece birkaç galibiyet aldığı ve hiç şampiyonluğu olmadığı bir dönem oldu.

Avusturya GP'si, Red Bull'un merhum sahibi Dietrich Mateschitz'in desteğiyle 2003 yılında takvimden düştükten sonra 2014 yılında takvime geri döndü.

O zamandan beri en popüler etkinliklerden biri haline geldi ve son sezonlarda Red Bull Racing ekibi için çok başarılı oldu.

Ancak Wolff, Williams takımıyla olan bağları nedeniyle, şu anda Red Bull Ring olarak bilinen pistteki açılış yarışının öne çıkan performans olduğuna inanıyor.

Wolff, 2013 yılında Mercedes'e geçmeden önce Williams takımına yatırımcı olarak F1'e girdi ve Frank Williams'ın hisselerini hâlâ elinde tutuyor. Eşi Susie o dönemde Williams'ın geliştirme pilotuydu ve 2014 ve 2015 yıllarında dört kez ilk antrenman seanslarına katıldı.

Mercedes logo Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

2014'teki Avusturya GP'sinde Williams, Felipe Massa ve Valtteri Bottas ile ön sıralarda yer almayı başarırken Mercedes'ten Nico Rosberg üçüncü başladı.

Lewis Hamilton yarışa 10. sıradan başladı ancak damalı bayrağa gelindiğinde Rosberg, Hamilton, Bottas ve Massa 1-2-3-4'lük bir finiş elde etti. Wolff, F1 Beyond The Grid podcast'inde en iyi yarışını seçerken bu başarıya işaret etti. Wolff, "Williams'a duygusal olarak bağlıydım, Susie ekibin bir parçasıydı ve sanırım o zamanlar bazı hisselerim bile vardı." "Mercedes ve Williams ile üst üste ve bu iki takımın ortak sahibi olarak birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü olduk. Red Bull Ring'deki yarış okulunda eğitmenlik yaparken kullandığım yoldan eve gittiğimi hatırlıyorum, oradan geçerken 'bu gerçek olamaz' diye düşünüyordum." "Bu Formula 1'deydi, takımdan sorumluydum ve [bir Grand Prix'de] ilk dört sırayı aldık, gerçekten mutlu bir andı." "Ancak hakimiyet sadece birkaç saat sürüyor, çünkü kupayı alıyorsunuz ve sonra çark dönmeye devam ediyor." dedi.