Wolff: "WEC, Schumacher'in F1'e geri dönmesine yardımcı olabilir"

Genç Alman pilot 2022 sonunda Haas'tan ayrıldığından beri tam zamanlı bir F1 koltuğundan uzakta ve Mercedes'te yedek pilot olarak görev alıyor.

Her ne kadar bu rolden keyif aldığını söylese de, Schumacher bir kez daha yarışlarda tam zamanlı bir yer edinmek istedi ve WEC'de yarışan Alpine'in dayanıklılık takımıyla bu fırsatı yakaladı.

Alpine'deki görevinin yanı sıra 2024'te de yedek pilot rolünü sürdürecek.

Wolff bu özel seride gösterilecek güçlü bir performansın Schumacher'in F1 şansını artıracağına inanıyor; özellikle de henüz 24 yaşında olduğu düşünüldüğünde.

Wolff Mercedes'in F1 2023 değerlendirme programına verdiği demeçte, "Bence Alpine ile birlikte WEC'e katılması onun için çok iyi bir fırsat."

"Mükemmel bir iş çıkaracağına inanıyorum ve bu onu zinde tutuyor, belki de Formula 1'e geri dönmesine yardımcı olacak." dedi.