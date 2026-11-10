Formula 1 Sao Paulo GP

Wolff: "W17'de gözden kaçırdığımız bir şeyler var"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Sao Paulo Grand Prix'sinde her iki pilotu da etkileyen denge sorunlarının nedenini belirlemek için W17 üzerinde kapsamlı bir inceleme yapacaklarını açıkladı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 10 Kas 2026 09:45

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Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

Mercedes, Interlagos'ta George Russell ve Kimi Antonelli’nin podyum mücadelesinden kopmasına neden olan olaylı yarışa rağmen beş yıl sonra yeniden takımlar şampiyonluğuna ulaştı.

Russell, 14. turda pit yolu çıkışında spin atarken, Antonelli de üç tur sonra 1. virajda spin attı.

Ancak yarışın son bölümünde başlayan kısa süreli yağmur, Antonelli ve Russell’ı yeniden mücadeleye dahil etti. Buna rağmen iki Mercedes pilotu da geçiş lastiklerine geçtikten sonra W17’lerinin alışılmadık tepkiler verdiğini bildirdi.

Yarışın ardından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Wolff, sorunun lastik basınçlarıyla veya Mercedes'in tercih ettiği ayar yönüyle doğrudan bağlantılı olduğunu düşündüğünü belirtti.

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Wolff, şu ifadeleri kullandı: "Bence her iki pilotumuza da zaman zaman kullanımı oldukça zor bir araç verdik. George pit yolu çıkışında spin atacak bir pilot değil, Kimi de aynı şekilde."

"İkisi de aracın çok tuhaf davrandığını söyledi. Sanki süspansiyonda bir şey kırılmış ya da lastiklerde aşırı basınç varmış gibiydi."

"Bu durumu yalnızca onlar yaşamadı; Max Verstappen de aynı şeyi söyledi. Bence lastik basınçlarında veya ayarlarda bir şeyi yanlış yaptık. Yarıştan sonra araçlara baktığımızda arka lastiklerin tamamen aşındığını, ön lastiklerin ise neredeyse hiç kullanılmamış gibi göründüğünü fark ettik. Yani kesinlikle gözden kaçırdığımız bir şey var."

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- Motorsport.com Ekibi

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