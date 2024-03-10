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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Wolff: "W15 aracında bazı 'temel' sorunlarla karşı karşıyayız"

Mercedes, yeni W15 aracının yüksek hızlı virajlarda performansını engelleyen 'temel' bir sorunla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Sam Bloxham / Motorsport Images

Alman üretici bu yıla, tasarımdaki yenilemenin Red Bull ile arasındaki farkı kapatmasına yardımcı olacağını umarak girmişti.

Ancak pilotlar George Russell ve Lewis Hamilton, sezonun başlangıcından beri iki zorlu yarış geçirdiler.

Takım patronu Toto Wolff yüksek hızlı virajlarda neyin yanlış gittiğini tam olarak anlayamadıklarını, çünkü pistteki performansın verilerle uyuşmadığını söylüyor.

"Anlamadığımız bir şey var."

"Hemen hemen diğer her yerde hızlıyız."

"Daha küçük bir arka kanadımız var ve virajlarda kaybettiklerimizi telafi ediyoruz. Ancak tüm tur zamanını kaybettiğimiz yer sadece yüksek hız."

Wolff, sorunun sadece bir ayar sorunu olmanın çok ötesinde olduğunu, çünkü araç tasarımında çalışmayan içsel bir şey olduğunu düşündüğünü açıkladı.

"Bence bu büyük bir sorun ve burada ayarlayabileceğiniz çok fazla şey var."

George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Simülasyonlarımız bize bir yön gösteriyor ve bu da sağ arka kanadı taktığımız ayar aralığı."

"Eğer ayarlamayı doğru ya da yanlış yaparsanız birkaç onda bir kazanırsınız ya da kazanmazsınız. Ancak burada daha temel bir şey var, hızlı olmamız gerektiğine inanıyoruz ama bunu tur zamanında göremiyoruz."

W15'te yaşanan zorluklar, Mercedes'in son iki sezonda yeni yer etkili araçlarla yaşadığı sıkıntıların ardından, üst üste üçüncü yıl da sorunlarla karşılaşma ihtimalini ortaya çıkardı.

Ancak Wolff, ekibin neyin yanlış gittiğini hızlı bir şekilde çözeceğinden şüphesi yok.

"İki yıldır tespit etmemiz gereken bir şey var ve kilidi açmamız gereken şey de bu."

"Sadece çalışmamız gerekiyor."

"Bu çabalamamaktan kaynaklanmıyor. Çok zorladık ve şimdi önümüzdeki hafta anlamak için daha fazla veri ile daha büyük bir çaba göstereceğiz."

"Melbourne'a güçlü bir şekilde geri döneceğimizden eminim."

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