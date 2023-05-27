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Wolff, W14'ün yeni taban tasarımı ortaya çıktığı için sinirli: "Aracımızı tüm dünyaya gösterdiler"

Lewis Hamilton'ın 3. antrenman seansında bariyerlere girmesinin ardından aracı pistten almak isteyen görevliler, bir vinç yardımıyla W14'ü havaya kaldırmışlardı. Böylelikle Mercedes W14'ün büyük oranda güncellenmiş olan yeni tabanını rakip takımlar da dahil olmak üzere tüm dünya gördü. Mercedes takım patronu Toto Wolff ise yeni taban tasarımlarının ortaya çıkmasından hiç mutlu değil. Wolff, "pist görevlileri sirkte çalışıyor olmalı" diyerek durumu eleştirdi.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Mercedes W14 floor detail

Hamilton, Monako'daki 3. antrenman seansının son dakikalarında 5. virajın çıkışında bariyerlere çarpmıştı ve bu kazadan dolayı kırmızı bayraklar çıkmıştı. Görevliler, W14'ü pistten kaldırmak için bir vinçten yardım aldılar ve Hamilton'ın aracını metrelerce yukarıya kaldırdılar. 

Bu da o bölgede bulunan fotoğrafçıların W14'ün -büyük oranda güncellenmiş olan- tabanını detaylı ve net bir şekilde fotoğraflayabilmesini sağladı. 

Günümüz araçlarında performansın neredeyse %60'ı tabandan geldiğinden, her takım taban tasarımlarını son derece gizli tutuyor ve her fırsatta saklamaya çalışıyor. Dolayısıyla bugün Hamilton'ın W14'ünün yerden metrelerce kaldırılması ve yenilenen taban tasarımının net bir şekilde görülmesi, Mercedes'in istediği bir durum değildi. 

Sonuçta artık rakip takımların aerodinami mühendisleri Mercedes'in büyük oranda yenilenmiş olan tabanını analiz edebilecekler.  

Mercedes takım patronu Toto Wolff da bu durumdan hiç mutlu değil. Wolff, W14'ü pistten alma çalışmaları için ünlü sirk Cirque du Soleil'in Monako'ya gelmiş olabileceğini söyleyerek, durumu eleştirdi. 

"Hamilton'ın aracını kim kaldırdıysa muhtemelen Cirque du Soleil için çalışıyordu. Dürüst olmak gerekirse durumu gerçekten anlayamıyorum. Araç yolda duruyordu. Bir çekici getirebilirdiniz, aracı ona koyabilirdiniz."

"Vinci anlayamıyorum, aracımızı tüm dünyaya gösterdiniz. Bu durum bizim için hiç ama hiç iyi değildi."

Wolff, ardından "sirk" yorumunu bir şaka olduğunun altını çizdi ve Monako'daki pist görevlilerini överek "herkesin elinden gelenin en iyisini" yaptığını da ekledi. 

Mercedes W14 floor detail

Mercedes W14 floor detail

Fotoğraf: Ronald Vording

Q1'de kaza yapan Sergio Perez'in RB19'u da tıpkı W14 gibi vinç yardımıyla havaya kaldırıldı ve Red Bull'un taban tasarımı da net bir şekilde fotoğraflandı. 

Ancak RB19 kaldırılırken araç düz kalmıştı, W14 ise dikey bir şekilde duruyordu. Wolff da bunu vurguladı ve "Bütün görevliler Cirque du Solei'den olmalı ancak onların aracı düz duruyordu. Bizimkinde ise arka taraf yere bakıyordu!"  dedi. 

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Monako'ya büyük güncellemeler getiren Mercedes, sıralama turlarında 6 ve 8. sıraları aldı. 

Wolff, seans hakkında şunları söyledi: "Altı ve sekizinci sıra iyi bir sonuç değil ancak idealin altında Q3 seansları geçirip iki pilotla birden pole pozisyonuna 0.3 saniye kadar yaklaşmak iyi. Aslında fena değil." 

"Lewis ve George son turlarını bir araya getirebilselerdi belki ilk 4'e oynardık. Bu da kötü değil." 

George Russell, Mercedes W14

George Russell, Mercedes W14

Fotoğraf: Erik Junius

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