Wolff: "W14'ün farklı tarz pistlerdeki performansı bizi cesaretlendiriyor"

Mercedes bu yıl şimdiye kadar galibiyete ulaşmayı başaramadı fakat şampiyonayı ikinci sırada götürüyorlar ve şimdiye kadarki tüm yarışlarda puan aldılar.

Monza takım için en iyi hafta sonu olmasa da, iki araçla birden ilk altıya girmeyi başardılar.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Singapur GP öncesi konuşan Wolff, "Monza'da elimizdeki paketle en iyi sonucu elde ettik."

"Bunu başarmak, sezonun geri kalanında şampiyona ikinciliğini koruyabilmek için önemli olacak."

"Aracımızın karakteristiklerine tam olarak uymayan bir pistte bile rekabetçiydik."

"W14'ün farklı pistlerde iyi performans gösterdiğini görmek bizi cesaretlendiriyor."

"Yoğun bir çifte yarışın ardından değerlendirme yapma fırsatımız oldu ve şimdi bir başkasına gidiyoruz."

"Singapur, her takım için benzersiz bir zorluk teşkil ediyor. Sıcak ve nemli koşullar sürücüler, takım çalışanları ve araçlar için epey zorlayıcı."

"Pist oldukça engebeli ve bu yıl pist düzeninde bazı değişiklikler var. Bu, lastiklere binen yükü biraz azaltmalı."

"En yakın rakiplerimizle aramızdaki mücadele inanılmaz derecede yakın. Her hafta sonu sıralamanın nasıl şekilleneceğini tahmin etmek zor."

"Yine de genellikle yüksek yere basma gücüne sahip pistlerde daha iyi performans gösteriyoruz, bu nedenle rekabetçi bir performans sergilemeyi umuyoruz." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images