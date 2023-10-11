Wolff: "W14'ü hiçbir şekilde anlamıyoruz, 2024'te yepyeni bir konseptimiz olacak"

Yeni döneme pek de istediği gibi başlayamayan Mercedes, henüz 2023 sezonunda kullandığı W14'ü anlayabilmiş değil.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Mercedes patronu Toto Wolff, bu konuda çarpıcı itiraflarda bulundu.

Wolff şöyle konuştu: "Dürüst olabilir miyim? Henüz aracı çözemedik."

"Sonuçta bu bir fizik meselesi ve mistik bir şey değil. Bu araçların davranışlarını rüzgar tüneli, simülatör ve pist arasında dengelemek kolay değil."

"Bazı hafta sonlarında aracımız simülatörde görmediğimiz şeyler yapıyor, çizginin dışına çıkıyor."

"Biz, Ferrari, Aston Martin ve McLaren aynı durumu yaşıyoruz. Şampiyonada ikinciyiz çünkü yıllardır en iyi sonuçları almaya alışkınız ama Verstappen dışında kimse mükemmel bir araca ve kurduğu hakimiyete sahip değil gibi görünüyor."

"2024 için araçtaki peki çok şeyi değiştireceğiz, temellerimize geri dönmeye çalışacağız. artık Lewis'in 'kokpitte çok önde oturuyorum' dediğini duymak ya da anlamadığımız süspansiyon kinematiği ve benzeri şeyler görmek istemiyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Anladıklarımızı net bir şekilde göstermemiz gerekiyor ve anlamadıklarımızı bir kenara koymalıyız. Bu, teknik karmaşıklıkla değil, sağlam mühendislikle ilgili."

"En büyük sorun, pilotların W14'e güvenememeleri. Viraja girdiklerinde aracın nasıl davranacağını bilmiyorlar. Hamilton ve Russell aynı ayarları kullanmalarına rağmen farklı hisler yaşıyorlar."

"Sağlam bir temeliniz varsa, sonuçlar elde edersiniz."

"Albon'un Williams ile neler yaptığına bakın, büyük çözümlere sahip olmamasına rağmen basit ve aerodinamik olarak verimli bir araç."

Wolff, 2026'dan önce Red Bull'u yenmelerini istiyor.

"Red Bull'u 2026'dan önce yenebileceğimi düşünmeseydim bu sporun içinde olmazdım. Aston Martin'in kış boyunca ne kadar geliştiğini ve McLaren'in yaz boyunca yaptığı atılımı düşünürseniz, eğer 0.3-0.4 saniye bulabilirsek oyuna geri dönebiliriz."

"Aracımızın şu ana kadar gösterdiğinden daha iyi durumda olduğunu biliyoruz, ancak henüz oraya nasıl ulaşacağımızı çözemedik. Fakat iyimser olmamızı sağlayan şey de bu."

Angelo Sticchi Damiani, Andrea Kimi Antonelli, FIA Motorsport Games - Prize Giver Photo by: FIA