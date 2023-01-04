Wolff: "W14 görünüş olarak W13'e benziyor ama temelde epey farklı"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, yeni araçlarının hayal kırıklığı yaratan W13 ile benzerlik gösterdiğini, ancak temelde birçok farklılıkla karşılaştıklarını söyledi.
Yeni kuralların ilk sezonuna istenen başlangıcı yapamayan ve uzun süre sonra ilk kez şampiyonluk mücadelesinden uzak kalan Mercedes, sezonu yalnızca bir galibiyetle kapattı.
Sıfır sidepod gibi agresif bir konsept tercih eden takım, bu konseptin gelecek vadettiğini düşündüğü için gelecek sezon radikal bir değişikliğe gidecek gibi görünmüyor.
Takımın amacı, birtakım güncellemelerle olası sorunların ortaya çıkmasını engellemek.
PlanetF1'e konuşan Toto Wolff, yeni aracın şaşırtıcı yeniliklerle dolu olduğunu, ancak temelde W13 ile benzerlikler gösterdiğini söyledi.
Wolff, "[W14] sürprizlerle dolu. Aracı son gördüğümde 'olamaz, bu W13 ile aynı görünüyor' diye düşünmüştüm ama umarım aynı değildir."
"Ben de sizin gibiyim, rüzgar tüneline giriyorum ve benzer bir araç görüyorum, ama mühendisler bana aracın temelinde birçok farklılık olduğunu söylüyorlar. Bu farklılıklar hava akışıyla, ağırlık dağılımıyla ve aero haritalarıyla ilgili."
"Aracımız bu yıl dahi ciddi değişikliklerle karşılaştı. Konsepti değiştirdik ama aracın görünümü neredeyse hiç değişmedi." dedi.
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