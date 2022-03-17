Wolff: "W13'te çok büyük bir potansiyel var"

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Uzun ara nihayet sona erdi ve Formula 1 bu hafta sonu geri dönüyor. Bahreyn GP ile başlayacak sezonda, Mercedes'in nasıl performans göstereceği merak konusu.

Sezon öncesi testlerine pek iyi görünmeyen Alman takım, kimilerine göre Bahreyn GP'nin favorileri arasında değil.

Fakat Toto Wolff, aracın potansiyeli konusunda epey umutlu.

Wolff, "Yeni bir Formula 1 sezonun başlangıcı her zaman için heyecan vericidir ve bu yıl çoğundan daha heyecanlı başlıyor. Yeni teknik ve sportif düzenlemeler nedeniyle bu yeni sezonun başlangıcında öğrenecek ve keşfedecek çok şey var."

"Barselona'daki ilk test W13 için oldukça verimli geçti, ardından Bahreyn'deki sezon öncesi testi için büyük bir güncelleme paketi hazırladık ve bu, tüm takımın ortaya koyduğu büyük çaba sayesinde mümkün oldu. İyi bir mesafe tamamladık, sağlam bir dayanıklılığa sahiptik ve yeni aracımız hakkında çok şey öğrendik. Fakat kolay bir iç gün değildi."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Çok sayıda ayar denedik ve sınırlarımızı anlama konusunda iyi bir ilerleme kaydettik ve hâlâ geliştirebileceğimiz pek çok şey olduğunu görüyoruz."

"W13'ten çıkarabileceğimiz hâlâ çok fazla potansiyel var ve aracı anlayıp, ondan maksimumu çıkarmanın getirdiği zorluktan ne kadar keyif aldığımızı biliyoruz. Önümüzdeki, günler, haftalar ve aylar için odak noktamız bu olacak."

"Bu hafta sonu Bahreyn'de düzenlenecek yarışta, güç düzeni anlamında tam olarak nerede olacağımızı söylemek zor. Fakat bu yeni sezonu ve yeni dönemi heyecanlı yapan şey de tam olarak bu. Herkes temiz bir sayfadan başlıyor."

"Her zaman söylerim, Formula 1'e dair en sevdiğimiz şey kronometrenin asla yalan söylememesidir ve cumartesi günü sıralama turlarında ilk kez ne kadar rekabetçi olduğumuzu değerlendirme fırsatı bulacağız. Bu hafta sonu neler olacağını görmek adına oldukça heyecanlıyım." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images