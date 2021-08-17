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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Wolff: "W12'nin aero gelişimi, uzun süre önce durduruldu"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes takım patronu Toto Wolff, takımın 2021 aracının gelişiminde iyi bir ilerleme kaydettiğini ancak aero paketi geliştirmeyi "uzun zaman önce" durdurduklarını söyledi.

Wolff: "W12'nin aero gelişimi, uzun süre önce durduruldu"

Sezon başında Mercedes'e kıyasla daha dengeli bir araca sahip gibi görünen Red Bull, RB16B'ye düzenli olarak güncelleme getirdi ve aradaki farkı açıyor gibiydi. Bu sayede Max Verstappen ve Sergio Perez arka arkaya beş zafer aldılar.

Fakat yaz arasından önceki iki yarışın kabus gibi geçmesiyle Mercedes, her iki şampiyonada birden Red Bull'un önüne geçti. 

Aslında Avusturya'daki yarışlarda Red Bull'un Mercedes'in önünde olduğu net şekilde görülebiliyordu ve bundan ötürü Lewis Hamilton, Mercedes'i güncelleme yapmaya çağırmıştı.

Toto Wolff, yılın kalanı için gelişim çalışması olmadığını söylese de, takım Silverstone'a epey büyük bir güncelleme paketi getirdi ve bu yarışta ileriye doğru iyi bir adım atmayı başardılar. Esasen bu paket, aracın dengesini artırmış gibi görünüyor ve bu sayede doğru ayarları bulmak daha kolay hale gelmiş durumda.

Red Bull yaz arasından hemen sonra küçük güncellemeler getirmeye devam edecek fakat Wolff, yeni açıklamasında W12'nin aero gelişiminin tamamen durdurduğunu belirtti.

Wolff, "Aerodinamik gelişim anlamında mevcut aracın gelişimini uzun zaman önce durdurduk."

“Son gelişim çalışmaları ilkbahar aylarında yapıldı ve durdu. Sonrasında halihazırda olan ve üretilen son güncellemeyi Silverstone'a getirdik."

"Bu güncelleme işe yaradı ve bir adım öne çıktık." açıklamasını yaptı.

Gelecek yıl kurallarda büyük değişiklikler olacak ve takımlar, bu yıl ile gelecek yılın araçlarının gelişimi arasında bir denge yakalamaya çalışıyorlar.

Eğer bu yılki araçların gelişimine fazla odaklanırlarsa, gelecek yılın programında geri kalabilirler. Eğer gelecek yıla fazla odaklanırlarsa da bu yılki savaşta geriye düşebilirler.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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