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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "W11 adeta bir canavar gibi"

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Wolff: "W11 adeta bir canavar gibi"
Ekleyen:
, Editör
21 Tem 2020 07:26

Mercedes takım patronu Toto Wolff, takımın çalışmalarından övgüyle bahsetti ve hem şasi hem de motordan övgüyle bahsetti.

Mercedes, geride kalan üç yarışta üç pole pozisyonu ve üç zafer elde etmeyi başardı. Bunların bir tanesinde duble yapan Alman ekip, şu anda şampiyonada 121 puanla ilk sırada yer alıyor.

Mercedes geçen yıl Red Bull ve bazen Ferrari'nin baskısı altındaydı. Fakat ilk üç yarışta Alman ekibin "rakipsiz" olduğu görülebiliyordu. Sadece belli şartlarda Red Bull, Mercedes'i zorlayabildi.

Takım patronu Toto Wolff, W11'in çok iyi bir araç olduğunu söyledi ve takımın çalışmalarını övdü.

"Araç adeta bir canavar. Aynı şeyi motor hakkında da söyleyebiliriz. İhtiyacımız olan şey tam da bu. Çünkü sürücülerimizi mutlu ediyor. Sürülebilirlik iyi, çok fazla güç ve çok fazla yere basma gücü var."

"Geçmişte sanırım daha zor araçlarımız vardı. Bazıları divaydı. Yine de bize şampiyonluk getirdiler. Bu araçta mutlu bir yerdeymiş gibi görünüyoruz ama orada kalmalıyız. Şampiyonluğu güvence altına almak için performansı geliştirmeye devam etmeliyiz."

Mercedes'in turbo motorlar dönemine damga vurmasını sağlayan isimlerden birisi olan Andy Cowell, Mercedes'in güç ünitesi bölümünden ayrıldı.

Bu konu hakkındaki görüşü sorulduğunda Wolff, "Andy başarımız için çok önemli bir isimdi. Yıllardır motor departmanına liderlik ediyordu. Gerçekten kişisel açıdan takdir ettiğim biriydi. Yıllarca arkadaş olduk ve birlikte aynı ortak amaçlar ve hedefler için tartışmaktan ve savaşmaktan zevk aldım. Bir mühendis ve bir insan olarak onu özleyeceğiz. Fakat Hywel ve ekibinden oluşan mevcut yapının iyi şekilde çalışacağından hiçbir şüphem yok." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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